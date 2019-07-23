陸股逾1700公司預告業績 整體不如去年同期

根據 Wind 資料顯示，截至 7 月 22 日止，陸股共有 1699 家上市公司公佈上半年業績預告，63 家公司發布業績快報，其中，965 家企業上半年純益有機會出現成長。

整體來看，今年上市公司看好上半年度業績的比率較去年同期有所降低，禽類、通信、金融是表現較佳的產業。

在上述 1699 家公司中，除 43 家企業業績不確定外，923 家企業預告喜訊（包括營運維持獲利），比例為 54.3%。而在 63 家公佈業績快報的公司中，44 家企業上半年純益呈現成長。

從目前公佈的資訊來看，有 921 家企業上半年有機會純益呈現年增，554 家企業純益年增率逾 30%，443 家企業純益年增逾 50% 以上，268 家企業純益年增逾 100%。

行業方面，禽產業鏈、通信產業、油服產業，及金融產業等產業情況較佳，特別是禽產業鏈，受到非洲豬瘟影響，禽肉需求大增，帶動企業毛利大幅提升。

圖: 東方財富網, 通訊業指數周線走勢

此外，今年中國股市上半年市況相對優於去年同期，不少券商經紀和自營收入大幅成長，帶動純益提升。根據業績快報顯示，國元證券、海通證券、東方證券，及申萬宏源上半年純益漲幅都在 50% 以上。

另一方面，受原物料價格上漲、需求下滑等因素影響，鋼鐵、汽車等產業表現較差，導致純益年增率大幅下滑。

圖: 東方財富網, 鋼鐵業指數周線走勢

以鋼鐵業來看，今年以來，鐵礦砂現貨價格累計漲幅逾 40%，Mysteel 鐵礦砂報價累計上漲逾 30%，創下近四年以來新高。

原料價格飆升，而下游需求不明顯，影響鋼價表現，導致馬鋼、沙鋼等 7 家鋼鐵集團公布上半年業績預告，均顯示純益年增率出現下滑。

新能源車方面，則是受到政策補貼減少影響，使得整個產業鏈業績不如去年同期。但大型龍頭企業業績仍保持強勢，電池龍頭廠寧德時代預估上半年純益人民幣 20.04 億元～人民幣 22.78 億元間，年增 120%～150%。

比亞迪則預估上半年純益年增 202.65%～244.40%，上述兩家公司業績大幅增長原因相當，顯示產能釋放後銷售成長帶動純益高成長，意思著產業龍頭對抗風險能力強。

圖: 東方財富網, 汽車業指數周線走勢

至於整車製造產業則呈現疲弱，在中國居民所得沒有更明顯的提升下，中國汽車市場成長力道下滑，中國車市進入存量期，新增需求少，更依賴換車需求，這使得品牌和產品定位不具優勢的整車製造企業面臨較大營運壓力。

