千呼萬喚！華為Mate 20 X 5G亮相

昨 (22) 晚間華為官方微博宣布，華為 5G 雙模手機 Mate 20 X 5G 版將於 7 月 26 日發布。據瞭解，Mate 20 X 5G 版是中國首款取得 5G 終端電信設備進網許可證的設備。

圖: 華為終端官方微博

該款手機搭載華為最強 7 奈米 5G 多模晶片「巴龍 5000」和華為海思的「麒麟 980」，是目前全球唯一支援 SA 和 NSA 兩種主流 5G 組網方式的 5G 雙模手機。

此外，Mate 20 X 5G 版採用 7.2 英吋螢幕，解析度為 2244×1080。後置 4000 萬 + 2000 萬 + 800 萬三鏡頭，電池容量為 4200mAh（標準版是 5000mAh），支援 40W 快充。

華為手機產品線副總裁李小龍強調，目前業界只有華為能提供 SA/NSA 5G 雙模手機。這也是當下唯一一款支援雙卡的 5G 手機（5G 與 4G 各一張），其它 5G 晶片平台都不支援雙卡。

近年華為手機出貨量快速成長，資料顯示，2017 年華為手機出貨達 1.53 億支，2018 年則逾 2 億支。

華為創始人兼 CEO 任正非在近期採訪中表示，由於授權今年消費者業務部門採購足量的高通晶片，因此預計華為智慧手機總出貨量會達到 2.7 億支。言下之意，華為似乎不受美國「封鎖華為」行動的影響。

以官方公布的消息來看，今年前 5 個月華為手機已在全球銷售 1 億支，比去年提早大約 50 天達到這一數字。此外，華為已在全球取得 50 多個 5G 商用合約，其中 28 個來自歐洲。

天風國際分析師郭明錤近期公布的研究報告指出，預估華為有可能在 7 月底前重新取得 Google 的 GMS 認證與授權，因此上調 2019 年華為手機出貨量至 2.6 億支。

他表示，第一個原因是華為在中國市場的市占率提升，另一個原因是華為中低階機型在海外市場銷售量重新出現成長。

