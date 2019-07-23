科創板回歸理性？分析師：首5日不限漲跌幅 混戰免不了

被市場比喻為「中國納斯達克」的科創板周一 (22 日) 開張，平均漲幅 高達 140%，不過周二開始回歸理性，掛牌的 25 檔股票裡只有 4 檔沒有回落，全日以平均下跌 7.9% 作收。

彭博社報導，周二跌幅最深為中國鐵路通信信號 (688009-CN) 挫 18.42%、西部超導材料科技 (688122-CN) 下跌 15.98%；樂鑫信息科技 (688018-CN) 則逆勢上漲 14%。但相較於周一平均漲幅 140%，周二拉回幅度相對不算太多。

科創板從習近平宣布設立到正式開始交易，只花了不到一年的時間。首個交易日就見逾 70 億美元 (約 481 億人民幣) 量能，相當於滬深股市整體交易量的 13%。周一科創板瘋漲， 也為中國股市新增了一百多位的億萬富翁。

自 1996 年開始，中國股市 A、B 股都有漲跌停板 10% 的限制，但科創板不同，上市前 5 日並不限制漲跌幅、第 6 日起則有 20% 的漲跌幅上限。分析師指出，無漲跌限制的制度才剛甫實行，市場一開始必定會有些混亂；而近兩日所見的交易天量，則意味有不少當初抽中申購資格的投資人，都想趁這波瘋漲拋售股票。

中國設立科創板的初衷，就是希望把優秀企業留在國內，讓這些科創企業不需遠赴海外去募集資金。上海證交所計畫，等到第 30 家企業在科創板掛牌，約 2 周後就將編製科創板指數。

科創板是中國採行股市改革的重要戰場，不過分析師也明言，首日是漲過了頭，接來估值應該會逐漸降至合理水準。而在鎖定獲利的投資人與投機者之間，一場拉鋸戰是免不了的。

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