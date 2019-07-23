根據《法新社》22 日報導，中國通訊設備大廠華為，其位在捷克的相關企業，涉嫌在當地收集顧客與生意往來對象的個資。消息來源是兩名原本任職該公司的經理級人士，在不透露姓名的條件下，將相關訊息告訴了捷克當地的公共廣播電台。

根據這兩名消息人士說法，他們被迫將取得的個人資料，輸入到電腦的客戶關係管理系統內。而該獨立系統內的資料，可從中國方面讀取，並由位在中國的華為總公司來負責系統管理。而相關的個人資料，包含子女人數、興趣，以及財務狀況等項目。

華為前員工透露、該公司在捷克秘密收集個資。(圖片：AFP)

針對該則報導，華為位在捷克的部門也作出回應。他們在一份聲明中指出，該公司遵守歐盟為保護當地人民隱私的「一般資料保護規範」(General Data Protection Regulation，GDPR)。

過去捷克的國家資安單位，曾於 2018 年 12 月時提出警告，聲稱華為所生產的軟硬體，可能對國家安全造成危害。該單位還指出「中國法律規定，總部設在中國的私人企業，必須與情報單位進行合作」。

該國國防部更在今年稍早時，要求職員們將「AirWatch」手機 APP 從華為手機上刪除，但並未提出具體原因。

美國禁止政府機關採購華為設備，擔心華為若參與 5G 網路建設，可能遭到中國政府監視。美方也要求各國盟友排除華為設備，以避免類似風險。

然而許多的美國盟友在相關問題的看法分歧，像是德國就對華為 5G 產品採取開放態度，而英國則仍未作出明確決定。