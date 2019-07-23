Gartner三修今年全球半導體營收 估年減9.6% 恐為近10年最大減幅

研調機構 Gartner 預測，今年全球半導體營收共 4290 億美元，較 2018 年的 4750 億美元減少 9.6%，衰退幅度是近十年來最大跌幅，這也是 Gartner 自 2018 年第 4 季以來，三度下修今年全球半導體營收估值。

Gartner 資深首席分析師李輔邦指出，全球半導體市場受多重因素交互影響，正面臨 2009 年以來最大跌幅。除記憶體和其他種類晶片售價下跌外，中美貿易戰和手機、伺服器、PC 等主要應用裝置需求停滯，也是重要因素。半導體廠商應重新評估生產和投資策略，以確保在衰退的市場中站穩腳步。

DRAM 產業去年第 3 季起，受到需求減弱影響，面臨供過於求情況，價格持續下滑，除超大規模伺服器廠商需求速度減緩外，DRAM 供應鏈庫存也持續增加，今年全年價格預計再下跌 42.1%，供過於求現象估將延續至 2020 年第 2 季。

NAND 方面，去年第 1 季就面臨供過於求情況，李輔邦表示，Gartner 預期手機的高存貨率及固態陣列需求遲緩，將延續至未來幾季，為價格帶來更大壓力，預計今年第 4 季後，市場供需才可望更趨近平衡。且在 PC 與手機等產品長期需求增長持續下降下，加上中國 NAND 新廠產能也將增加，NAND 在 2022 年後價格走勢恐有壓。

Gartner 指出，美中貿易戰僵持不下，導致匯率不穩定，美國也因安全考量向中國企業實施貿易限制，對半導體供需狀況帶來長期影響。一方面將加速中國國內半導體生產，並促使中國針對多項技術（如 ARM 處理器）研發在地化的分支版本；另一方面，有些製造商會在貿易戰期間遷出中國，或為減少未來紛爭，而找尋多個不同的生產基地。