【華冠投顧】國巨，支撐區已達，彈升在即

上周四，中國國務院副總理劉鶴、中國商務部長鍾山與美國貿易代表已通過電話，對於下一回的協商交換意見。美國貿易代表努欽，在受訪時暗示，近期可能會趕赴中國再次進行協商。

上周中國公布第二季度 GDP 年率，僅小幅上升 6.2%，創下了近 27 年以來新低。過去一年，美國動不動就要將中國進口商品關稅調升至 25％，這對於中國經濟哪有不受影響的道理？由此看的出來，對中國來說，美中貿易戰所帶來的負面效應已漸顯現。

因此，即使雙方再次的協商，中方是否仍是維持如先前一般的強硬立場呢？這一切都很難說，且靜觀其變吧。

由近日美、台股的上攻趨勢可看出，目前市場已漸漸將這焦點，轉移到美國的貨幣政策議題上。

上週五，紐約聯儲主席威廉姆斯 (John Williams) 表示， 在經濟狀況出現危機之時，須速採行動。最好讓利率持續維持長時間於低水位，這可使經濟具有『免疫力』。而決策者不能只『光說不練』，若等到真正的經濟問題爆發之時再行動，則為時已晚。

大盤今日持續彈升，依據 07/19 之述『下周，可鎖定下方支撐區 10839-10778，後市持續上攻之機率仍相當高。』此區間可當作短期之內的多、空分水嶺。

接下來的焦點放在，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 的利率決議上，日期訂在 08/01，臺北時間 02：00。

我們持續關注的 2327 國巨，近日往下再次壓抑，而今年即將配息 45 元的利多，後市或有在股價上發揮的空間。另外 2317 鴻海，今日續走升，本周可留意上方 81.00 元之上或有小反壓，但依長期觀點，後市仍具有再次向上攻堅之機，見下圖。