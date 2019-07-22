【華冠投顧】指數再創波段高、多方主流在5G



◆大盤趨勢

上周台積電繼法說會之後，股價就是開始強勢表態，今天進一步再創新高，雖量不如上周的成交量，但多方表態已不在話下。而 2317 鴻海也同步上漲，離前高僅差一步之遙，若後續量能放大，則將不排除挑戰整理以來的新高點。而盤勢就在中國零售銷售數據轉強之後，開始露出曙光。本周英國將決定是否通過華為 5G 的禁令，此結果將影響 5G 相關概念股。不過，從台積電法說的內容來看。下半年 5G 仍會是主要的發展方向，相關概念股也在今天同步轉強，代表後續將可望引領多方主流表態。

今天強勢族群以 5G 為主，包括 3105 穩懋、2383 台光電、6230 超眾、6213 聯茂、3596 智易等，都同步出現帶量向上的表現，進一步帶動其它類股出現買盤，像是光纖（3163 波若威、2455 全新、3081 聯亞）、小型基地台（5388 中磊、6285 啟碁、3380 明泰）、無線通訊（3491 昇達科、2314 台揚）等，都同步在整理後轉強。由於這個族群的產業鏈相當廣泛，後續可望成為台股續強的表率。

另一方面，生技指數今天再創新高，唯短線漲多之後、量能沒有跟上，加上電子類股轉強，使得指數在創高後出現拉回，不過拉回的量能也沒有放大，這表示目前的盤勢由電子類股主導，本周拉完斜率之後，生技類股就看周四整理狀況，後續帶量（不論漲跌）就是方向。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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