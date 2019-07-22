【華冠投顧】台股衝衝衝上漲+71點再創波段高!多頭補考成功嗎了!?

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、2442 新美齊、6168 宏齊、3346 麗清

台股盤勢分析: 多頭補考 2

台積電持續大漲下，台北股市早盤上漲 + 37 點開出，在電子權值股的帶動下；加權指數開高走高，終場上漲 + 71 點作收，收在 10944 點，成交量 1176 億。

『多頭補考』的第一天，台北股市繳出了不錯的成績單；讓今天的台股一支獨秀，可以說是『萬綠叢中一點紅』，而且還是『中紅』。只是有投資朋友問：『今天補考成功了嗎?!』，就短線來看，本周在技術面算是多方控盤時間；但是台股真正的問題在於『結構』。明天即將挑戰『萬一』，『多頭補考』成功與否?! 關鍵就在對 11000 點的態度；我們就先不過度預期。

◆今天盤面上個股:

◇強勢的個股有:

2387 精元、6230 超眾、3596 智易、1569 濱川、8028 昇陽半、3105 穩懋、4968 立積、5215 科嘉 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◇弱勢股方面:

3224 三顧、6462 神盾、3406 玉晶光、4728 雙美、3630 新鉅科、1256 鮮活 KY、5457 宣德、8088 品安… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

