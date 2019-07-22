【華冠投顧】台積電持續帶領，台股量縮續創高，法人同步買超57.25億元



台股同上周五，在台積電 (2330) 帶領下，指數續漲 71 點，收 10944 點，再創新高，成交量 1176 億元，價漲量縮。

上周五台股突破上檔壓力，我們說: 證據出現，順勢而為! 今日續漲再創高，都看到了吧，完全如預期，不意外! 但接下來，台股觀盤重點要看 "量" 及台積電走勢，因台股今雖再創新高，但量縮下來，量價背離，因此，研判大盤還會有震盪甚至回測支撐。三大法人同站買方，合計買超 57.25 億元，外資期貨市場連三日呈現買超，今日增加 4288 口多單，整體籌碼對多方有利。

盤面飆股一檔檔竄出，今上市櫃共 21 檔股票漲停板，強勢股包括: 建榮 (5340)，宜特(3289)，精材(3374)，智易(3596)，昇陽半(8028)，創意(3443)，穩懋(3105)，聯茂(6213)，新美齊(2442)，大宇資(6111)，大綜(3147)，麗清(3346) 等，好賺的時機，各位你一定要參予賺到，非賺不可! 大盤只要視上周五突破 10843，10861 與前波 10914 高點為支撐點，設停損點做多，順勢而為，穩健操作。

分析師林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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