【華冠投顧】台股獨強再創新高



◆大盤解讀

縱使今天亞股表現不佳普遍拉回，但台股在台積電 (2330) 還原權息創新高的帶領下逆勢走高，並且將波段新推向 10948 點。終場台股上漲 71% 收在 10944 點，成交量約 1200 億元。

上櫃指數方面，KD 指標經過三天休息後也重新黃金交叉，並且指數也即將挑戰前高，繼續往頸線 144 挺進。

可惜上市櫃的指標背離狀況尚未改善，加上月底聯準會降息政策充滿不確定性，所以雖然多頭行情相當強勁，但我認為還是要提高警覺心，維持逢高分批獲利下車的看法不變，並且要把資金從高位階轉進低位階的個股。

◆操作策略

6、7 月資料中分享給投資朋友立積 (4968)、昇陽半(8028)、超眾(6230)、健策(3653)、濱川(1569)、宏捷科(8086) 和京元電 (2449) 紛紛再創新高，而南亞科 (2408) 則是追平前高。

這些個股的共通點除了基本面不錯外，還都有法人買盤加持，自然就能越墊越高。不過這些個股的波段漲幅已高，空手者就不要再追了，反而現在要留意的是法人在布局但還沒漲或剛起漲的個股。

上週分享的「台灣好媳婦」，下半年步入營運旺季，外資和投信同步偏多，而且券資比在走升，籌碼相當健全。這檔個股目前還沒有突破頸線，接下來有機會補量上攻，有興趣了解的投資朋友可以上 YOUTUBE 觀看節目中所分享的 K 線圖。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

