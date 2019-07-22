不再被騙！LINE訊息查證平台上線 快速辨識假新聞

假訊息充斥於各式媒介平台，造成台灣社會亂象，LINE 台灣今（22）日宣布「LINE 訊息查證」平台正式上線，民眾只要透過加入官方帳號和官方網站，就能即時辨識可疑訊息真偽，降低假訊息再次散播的機會。

根據 LINE「可疑訊息辨別與查證質化與量化」調查，1000 名受訪者中，有 46% 表示過去 6 個月認為收到或看過網路上的可疑訊息，33% 會主動進行查證，最後僅 25% 會轉傳查證後的正確訊息，而 9% 民眾覺得是可疑訊息但依舊沒有進行釐清或查證，顯示民眾對於假訊息的意識與敏感度不足。

LINE 台灣表示，而用戶最常收到且覺得最需要被查證的訊息類別，主要是「政治」、「交通災害」、「健康」、「生活」。另外，針對消費者較常收到的假訊息平台來源，主要來自於社群平台以及通訊軟體 LINE，另外還有網路新聞、入口網站與搜尋引擎。

「LINE 訊息查證」平台首波與 4 大中立查核機構攜手，包含台灣事實查核中心、MyGoPen、真的假的、蘭姆酒吐司，提供正確且中立的查核訊息，同時在「公共事務」層面，也與行政院合作「行政院澄清專區」，可看到由政府相關部門第一時間澄清所有關於國安、民生、災防等重大訊息，讓民眾直接獲取正確資訊。

民眾可透過 QR Code 掃描，將「LINE 訊息查證」官方帳號加為好友，日後看到可疑訊息時，只需直接轉傳或將文字訊息，報導連結等完整貼到官方帳號中，便可獲得更進一步的查證結果；透過全民共同參與，將使查證資料庫的大數據得以不斷累積，持續優化系統判斷依據，未來可逐步獲得更迅速、更精準的回覆內容。

LINE 台灣表示，在 LINE TODAY 首頁今日頭條下方已增設「謠言破解」專區，刊登各大查核機構所查證過的查核結果、行政院重點即時澄清新聞和各媒體平台的部分查核報導，讓已查核過的內容有更廣大的觸及面，有效降低可疑訊息及錯誤資訊散播的現象。

LINE 台灣董事總經理陳立人表示，未來也歡迎更多查核單位，甚至是業界專家一起加入，共同為訊息真實性努力。此外，LINE 訊息查證平台所建立的資料庫，未來待內容模組更完善成熟時，也將後續開放 API 給外界願意參與查證的單位使用。

LINE 強調，須從根本預防假訊息，8 月起規劃一系列的線上、線下媒體識讀教育活動。LINE 將於 8 月中旬出席「108 年國民中小學媒體素養教育研習班」，並於 9 月下旬參與的「2019 親子天下教育創新國際年會」。



訊息轉傳到「LINE 訊息查證」官方帳號，小幫手會自動即時搜尋資料庫，比對出最相似的查證結果。(圖：LINE 提供)