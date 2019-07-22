25.6%民眾看好台股將突破「萬一」 半年來期望值增加20個百分點

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日公布 7 月國民經濟信心調查結果，由於美中貿易戰暫緩，激勵經濟信心與股市樂觀情緒反彈，有 25.6% 的民眾認為，下半年台股指數高點有機會突破 11000 點，相較今年 1 月調查結果 5.5%，短短半年期望值就大舉上升了超過 20 個百分點。

景氣與薪資、就業展望樂觀指數同步改善 大額消費意願持續正向

國泰金表示，國發會最新公布的５月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標雖連續 5 個月上升，但增幅縮小，顯示景氣改善幅度緩慢。然而美、中領袖在６月底的 G20 會面達成暫緩擴大貿易戰的初步共識，再度激勵民眾信心向上。

本月的景氣現況與展望樂觀指數同步改善，分別來到 - 11.9 及 - 7.0 的水準，民眾的就業展望樂觀指數與薪資上漲預期指數也分別上升至 - 23.2 及 0.1，代表民眾對於勞動市場轉趨樂觀。

在經濟信心與就業市場的支撐下，民眾大額消費意願與耐久財消費意願同步向上，其中大額消費意願指數為 2.9，已連續 6 個月處在正值，代表民眾消費意願依舊穩健。

民眾對經濟成長率與通貨膨漲的預期持穩於上月水準

國泰金指出，國內、外機構對 2019 年全球經濟成長率的預測下修，已暫告一段落，加上近期台灣公布的經濟數據相對穩健，本月調查結果顯示民眾對於 2019 年台灣經濟成長率的平均預期值，持穩在 2.1% 的水準，認為可能會跌破 2% 的比例略降至 35.2%。

在通膨方面，民眾平均通膨預期值也維持在 0.96%，且認為今年通貨膨脹率會高於 1.2% 的民眾僅有 19.4%，顯示多數民眾並不預期今年會面臨偏高的通膨壓力。

股市樂觀情緒與風險偏好同步反彈向上

國泰金表示，隨著美、中貿易爭端暫緩，美國非農就業數據優於預期，加上市場對美、歐央行政策的寬鬆預期，美股 S&P 500 指數再創新高，一度逼近 3000 點關卡，台股指數也多持穩在 10500 以上水準。

國泰金進一步指出，本月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數上揚至 - 3.5，比起 6 月的 - 21% 明顯走升，為年初以來最大反彈，民眾的風險偏好程度也同步回升至 - 2.3。

國泰金提醒，近期歷次美、中貿易戰的動向變化均造成民眾股市信心較大幅度的震盪，未來美、中貿易談判仍將持續進行，預期談判期間及最新結果依舊會是左右民眾股市信心的重要不確定性因子。

展望下半年台股，隨著 G20 後美、中貿易戰的擔憂緩解，加上市場對美、歐央行的貨幣政策寬鬆預期加大，民眾的股市樂觀指數與風險偏好指數均呈現回升，30.3% 民眾認為下半年股市的高點將落在在 10500~11000 點之間，而有 25.6% 的民眾認為下半年的台股指數高點有機會突破 11000 點，相較於今年 1 月的調查結果 5.5%，大舉上升了超過 20 個百分點。

至於台股的低點區間，25.4% 民眾認為下半年股市的低點在 9500~10000 間，而預期下半年的台股指數低點會跌破 9000 點的民眾雖然也佔了 25.2%，但是相較於今年 1 月的調查結果 59%，也減少了超過 33 個百分點。顯示民眾對於股市的信心，相較於年初時的水準，呈現較樂觀的看法。