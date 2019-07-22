咖碼啟動上市輔導計畫 APP開啟行動支付功能 會員數衝30萬人

連鎖咖啡業者咖碼 (cama café) 已啟動上市櫃輔導計畫，咖碼董事長何炳霖今 (22) 日指出，上半年營收仍穩定成長，店數較去年底淨增逾 10 家，展望下半年，除持續調整店質，自家 APP 已啟動行動支付功能，目標帶動會員數從 23 萬人增至 30 萬人，成長 30%，並藉由 APP 來串聯占比達 80% 的加盟店行銷。

目前咖碼全台約 120 家店，有 80% 為加盟店，今年上半年淨增約 10 家店，儘管仍維持至年底 160 家店的目標不變，但仍先以調整店質為主，年底前至少達 140 家；在展店之外，咖碼強調，要透過 APP 行銷來串連加盟店間的行銷活動。

咖碼 APP 自去年 10 月推出以來，至今會員數達 23 萬人，會員消費占整體營收比重超過一半，何炳霖說，cama pay 功能全新上線，整合集點和結帳功能，希望藉由新服務，進一步提升會員數，並藉由 APP 來規劃更多促銷活動。

為搭上下半年中秋送禮龐大商機，咖碼結盟台茶品牌「不二堂」推市場獨家的茶加咖啡禮盒，更有市場首見的濾掛茶，何炳霖樂觀預期，銷售可上看萬盒。

何炳霖指出，日前與日本花藝品牌 plantica 推花季主題的咖啡和周邊商品，成效相當良好，有效帶動手沖系列品項成長 2 倍，未來持續思考不同的異業合作。

咖碼去 (2018) 年營收 6.8 億元，年增 5%，IPO 時程是最快年底上興櫃，明年上櫃。