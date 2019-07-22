〈分析〉川普的下一個貿易戰目標：越南

不久之前，有經濟學家預測，越南今年的 GDP 有望到達 8%，不過，現在這個假設可能需要加上但書—如果川普不對越南課徵 25% 關稅的話。

往前推 1 個月，人們可能覺得川普這麼做的機率不大，但川普 6 月底接受媒體訪問時表示，很多公司將生產線移往越南，但越南是「最差的濫用者」，占美國便宜比中國還厲害，暗示會對越南課稅。

在川普的威脅之下，越南很快由美中貿易戰最大的受惠者，成為美國貿易戰最可能針對的潛在對象。

越南對美出口大增

在美中貿易戰的背景下，數據顯示，今年前 5 個月，越南對美國出口年增 36%。影響所及，今年前 5 個月，對美貿易順差較去年同期大增 43%，已來到 216 億美元。

美越貿易變化 (圖表取自 Zero Hedge)

野村在今年 6 月指出，越南在 2019 年第 1 季獲得的關稅商品貿易轉單，相當於 GDP 的 7.9%，是美中貿易最大的受惠者。另一個受益來自投資，越南前 5 個月的對內投資較去年同期躍升 69%，達到近 170 億美元。

此一改變引來了美國的注意。白宮在 5 月首次將越南列入匯率觀察國，本月更對越南鋼鐵徵收 456% 的高關稅，認為越南幫助台灣及南韓產品「洗產地」。

對川普在 6 月的突然翻臉，據稱越南官員感到困惑。夏威夷 Daniel K. Inouye 亞太安全研究中心教授 Alexander Vuving 說：「他們非常緊張和困惑，他們不知道川普下一步行動是什麼。」

越南的「試用期」即將結束

一些分析人士認為，華盛頓對越南貿易行為的反應是完全正常的，特別是考慮到他們允許中國公司將其作為「洗產地」的掩護，但主要來自於他們市場力量的崛起。

美元與越南幣匯率變化 (倒置)(圖表取自 Zero Hedge)

前美國外交官、越南問題專家 David Brown 表示，快速工業化的亞洲國家最初都沉迷於美國和其他主要的西方貿易夥伴，然後，隨著其市場力量變得強大，來自國際貿易規則的壓力也變大。

他認為，日本、台灣、南韓及新加坡，都在多年前清除了此一障礙，相較之下，越南像在「試用期」，必須尋找自律的方式，以取得未來長達的利益。

關稅成為越南成長潛在威脅

越南經濟在今年第 2 季成長 6.71%，為東南亞國家最佳，在很大程度需要歸功於美中貿易戰。川普藉此抱怨，越南占盡美國便宜，傷害了美國就業機會，但 ING 銀行的經濟學家 Rob Carnell 認為，越南只是從「人性」中受益。

Carnell 表示，由於川普推升了成本，迫使人們試圖找到避免的方法，越南就是目前最有利的選擇。

問題就在於，這個有利的局面能維持多久？

Capital Economics Ltd. 估計，如果川普對越南進口徵收 25% 的關稅，就像他對中國商品的做法，河內的出口收入將大減 25%，相當於 GDP 的 1% 以上。

料將大筆採購美國軍火

如果想要避免關稅，越南需要邁出的第一步，將是安撫美國，特別是快速的減少貿易逆差。

對河內來說，他們由日本那裡學到了一課。越南總理阮春福已經表態，越南願意加大購買波音飛機、能源及其他產品。另一手布局，越南將出口目標多元化，除了堅持加入「跨太平洋夥伴全面進展協定 (CPTPP)」之外，也和歐盟簽定自由貿易協定。

外界預期，越南馬上會見到的改變，就是由美國購買更多的軍備，並遠離其傳統的武器供應商俄羅斯，此舉不但能縮小貿易逆差，還能進一步鞏固美越在軍事國防的合作。