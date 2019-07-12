越南為貿易戰最大受惠者 憂心成美國下一個課稅目標

美中貿易緊張情勢加劇後，越南成為最受矚目的受惠者。不過，在川普表明他注意到越南輸美產品大幅上升之後，越南公司也不敢對當前情勢過於樂觀。

越南輸美快速成長

據《彭博》報導， 美國人正在以前所未有的方式，從越南購買太陽能電池板，僅在 6 月份，美國從越南進口的太陽能板就比 1 年前增加了 656%。

這當中最大的改變，就是中國製造商需要面對 55% 的輸美關稅，使他們將部分產能轉移到越南。現在越南也受到關注後，當地製造商 IREX Energy JSC 已保持警戒。

IREX 營運長 Pham Thi Thu Trang 表示，公司擔心美國很快會對越南太陽能板加徵關稅，儘管美國市場巨大，但在政治上卻相當複雜。

越南近來擴大向外國投資者開放市場，三星、英特爾、雀巢等知名企業都在當地設廠，如同過去的中國，這裡有著低成本的勞動力，在美中貿易戰後，成為最佳的避難所。

越南出口美國在第一季快速成長 (圖表取自彭博)

它很快就成為美國重要的貿易夥伴。根據美國人口普查局數據，自 2014 年後，越南對美國貿易順差都在 200 億美元以上，去年為 400 億美元，今年前 5 個月，順差較去年同期大增 43%，已來到 216 億美元。

川普轉向批評越南

但也從 5 月開始，美國針對越南的壓力加大，財政部將越南列為匯率觀察國，然後要求他們打擊「洗產地」的中國企業。上個月，川普直批越南是貿易上「最差的濫用者」，上週再針對台灣與南韓產，經越南銷往美國的鋼鐵，課徵 400% 以上的關稅。

越南政府承諾購買更多的美國商品，以縮小貿易順差。總理阮春福上週告知官員，要密切注意美國對其貨幣政策的反應。

夏威夷 Daniel K. Inouye 亞太安全研究中心教授 Alexander Vuving 說：「他們非常緊張和困惑，他們不知道川普下一步行動是什麼。」

關稅恐讓越南失去優勢

Capital Economics Ltd. 估計，如果川普對越南進口徵收 25% 的關稅，就像他對中國商品的做法，河內的出口收入將大減 25%，相當於 GDP 的 1% 以上。

早在貿易戰之前，基於中國勞動力成本上升，越南就成為一個最重要的替代方案，不過一旦關稅課徵，「受惠」的好處就會大減。

對於像 IREX 這樣的製造商來說，他們必須預防川普可能突如其來的行動。IREX 營運長 Trang 表示，公司正在尋找新的市場，這樣如果美國提高關稅，至少不會對業務帶來太大影響。

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