部分產能移出中國 傳蘋果將於越南測試生產Airpods

根據日媒報導，為因應貿易戰衝擊，蘋果 (AAPL-US) 擬對自家供應鏈，進行根本性調整；據傳蘋果已要求 AirPods 代工廠歌爾聲學 (GoerTek)，於越南進行測試生產。

今年 6 月，外媒報導便指出，包括 iPhone 組裝廠鴻海、和碩、緯創，MacBook 代工廠廣達、iPad 代工廠仁寶、AirPods 代工廠英業達、立訊，以及歌爾聲學，都被蘋果要求，針對將 15% 至 30% 產能從中國移往東南亞，可能帶來的成本影響，進行評估。

《日經亞洲評論》引述知情人士說法，稱歌爾聲學今年夏季，就會在越南北部的工廠，從事 AirPods 的測試生產，這也是 AirPods 首度在中國以外的地區生產。

目前 AirPods 是由英業達、立訊，以及歌爾聲學位於中國的工廠負責生產。

據悉，蘋果已通知部分零組件供應商，要求其支援歌爾聲學；知情人士透露，雖然初期產量有限，但一旦製程順利推進，增加產能並非難事。

AirPods 是全球最暢銷的無線耳機，市占率達 60%；據市場調查研究機構 Counterpoint 估計，無線耳機全球出貨量，將從 2018 年的 4800 萬副，成長至 2020 年的 1.29 億副。

報導稱，在中國勞動成本不斷攀升、貿易戰前景不明的情況下，蘋果已開始審視對當地工廠的依賴程度；越南則因具備地理位置、低勞動成本等優勢，成為絕佳替代地點。

美國總統川普昨日於內閣會議中指出，美中兩國要達成貿易協議，還有很長一段路要走，若有必要，美國可另對價值 3250 億美元的中國輸美商品加稅。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 稱，預計本週會和中國進行另一次部長級電話會議，若有所進展，他和貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 很可能會前往北京，與中方代表會晤。