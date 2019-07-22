中國科創板開板！外資普遍看好

中國最新的那斯達克式股票交易所於周一開盤交易，並有機會為申請首次公開募股的 145 家科技公司提供 750 億元人民幣 (110 億美元) 的資金。

大約 25 家公司將在上海證券交易所的明星市場首次亮相，其旨在成為市場改革的實驗平台，並防止當地資金和新創公司流出該國，通過放寬上市規則，當局政府還希望將私人資金引入涉及藥品等重要行業且資本較為匱乏新創公司。

Eastspring Investments 的首席投資官 Michelle Qi 表示：「投資者的好感似乎相當高，25 家 IPO 中就有 21 家獲得超額認購」

「此需求的部分原因是為投資者對該新經濟名稱的偏好，特別是因為有些人是相關部門的主要參與者」Qi 說。

其中一個例子是蘇州 HYC 科技公司，這是一家工業測試設備製造商，其客戶包括蘋果和三星電子。該 IPO 價格為每股 24.26 元人民幣 (3.52 美元)，這是公司 2018 年盈利的 41 倍，遠高於中國當地股票平均的 23 倍。

但新董事會的首次登場是在中國 27 年來經濟增長最慢的情形下，中國的 GDP 在第二季下滑至 6.2% 的年增率。

此計畫是中國領導人習近平於 11 月發布的，旨在培養當地新創企業，藉此提升中國在科技方面的實力。

根據中國證券監督管理委員會的數據，中國的私募股權基金管理的資產價值 12 兆人民幣，其中只有 1 兆投資於股票，其餘則為其他形式的證券。

該委員會指出，這筆資金大部分用於成熟的公司，特別是那些正在增長的公司，對於科學和技術相關的新創公司則投入較少。

「我們必須更加重視對參與科技的民營企業在政策上的支持。」前委員會主席肖剛上週二在北京召開的一次會議上說。

當局試圖讓明星市場公司能更容易取得上市資格，引領他們更快的通過註冊流程，例如較低的要求及標準。

與上海和深圳市場的 IPO 不同，只要公司屬於半導體和生物醫藥等重要行業，公司就無需滿足三年盈利標準。 但他們需要證明自己的市場價值至少為 10 億元，並揭露他們的訂單。

總部位於深圳的 Cornerstone Capital 副總裁岑賽銀則表示：「生物醫藥初創公司經常受到資金不足的影響，因為投資者對於觀察這些公司可能長達 10 年的發展前景較缺乏耐心」

「更多的中國投資者將有信心投資這些於明星市場獲准的新創公司」管理 80 億元風險投資 (venture capital) 的岑說。

憑藉更為寬鬆的管制措施，包括上市首五天內股價變動的限制，蘇州 Zelgen 生物製藥等公司正著眼於該明星市場而不是香港或美國，這是兩年前 Cornerstone 進行投資的最初目標。

據該公司網站資料顯示，Zelgen 成立於 2009 年，擁有三個研究中心，其中一個位於美國，幫助生產在西方流通但尚未在中國銷售的抗癌藥物。

過去，一些私營中國公司選擇在國外市場上市，部分原因在於嚴格的國內法規。 如電子商務龍頭阿里巴巴集團控股公司前往紐約，而互聯網集團騰訊控股則在香港上市。

在周一開始交易的首批 25 家公司中，有 9 家屬於「測量設備，電信和電子製造」類別，8 家屬於「特種設備製造」。 其餘的是 3 家「航空航天和運輸設備製造」公司，兩家在「軟件和信息技術」，一家分別為「有色金屬」「儀器」和「通用設備製造」

「這些行業追蹤了中國 2025 製造藍圖，其中新興科技公司佔一半以上，可能為市場創造更多價值」中國券商興業證券首席戰略分析師王德倫表示。他指的是中國提高產量的戰略計劃著重於更高品質的商品和服務。

由於這些精心挑選的公司在技術領域處於領先地位，因此在與美國的緊張貿易緊張局勢的情形下使的新董事會受到更大的關注。

「投資者可能偏好這些新名稱，因為他們將受益於中國經濟的未來備受看好的趨勢，更加重視創新，減少對外國技術的依賴，進而實現更強勁的增長」Eastspring 的齊說。而貿易戰可能會加速這一趨勢。

瑞士瑞銀集團 (UBS Group) 旗下的瑞銀證券 (UBS Securities) 表示，到目前為止，除了周一的 25 家企業外，還有 120 家企業申請了新的董事會，目標是在基本盤下籌集 750 億元人民幣，價格升值 15%。

董事會還吸引了外國投資者，如瑞銀證券 (UBS Securities)，該公司贊助了在香港上市的治療藥物製造商昊海生物科技公司。

瑞銀是第一家支持昊海二級上市的外資經紀合資企業，對結構改革表示歡迎，允許有短期記錄的公司上市。

「它還提升了 A 股在 IPO 市場的競爭力」瑞銀證券 (UBS Securities) 總裁 Eugene Qian 表示，他指的是中國上市的股票。

儘管理論上市場改革能夠替市場灌輸信心，但仍有一些投資者對未經檢驗的董事會採取了觀望態度。

例如唐大傑，深圳前海國際資本管理有限公司董事長認為「這樣的投資者現在更喜歡香港而不是明星市場，因為前者更為成熟」30 億元的風險投資基金表示「與散戶投資者主導的中國市場不同，香港市場以機構投資者為基礎，被認為更為穩定。」

紐約大學上海校區金融學系兼職教授 David Yu 則表示：「與私募股權或風險投資基金相比，中國散戶投資者購買新上市公司的耐心可能更短」