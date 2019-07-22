蜜月行情？科創板今開板 開盤平均漲幅高達140%

今 (22) 日科創科正式開板，第一批掛牌的 25 家公司開盤全數大漲，其中以安集科技開盤漲幅最高，達 287.85%，而有 4 檔漲幅逾 200%，18 檔股票漲幅逾 100%，平均漲幅 141%，在開盤不到半小時成交金額逾 150 人民幣。

不過科創板見紅的喜氣並未傳遞至滬深指數，上證、深成、創業板指在開平高盤後，立即走弱，似乎是出現資金排擠的現象較多。

截至 10:10 止，熱門股票交易情況:

半導體材料安集科技大漲 333%；

專用設備製造的華興源創、中微公司分別大漲 90% 及 170%；

通訊及電子設備製造的睿創微納、瀾起科技分別大漲 100% 及 195%；

軟體及訊息技術服務的航天宏圖、虹軟科技分別大漲 109% 及 107%。

圖: 東方財富網, 安集科技即時走勢圖

科創公司上市後的前 5 個交易日不設漲跌幅限制，第六個交易日起漲跌幅為 20%。

上海證券交易所和中證指數有限公司近期宣布，將於科創板上市股票與存託憑證數量滿 30 檔後的第 11 個交易日，正式發布上證科創板 50 成份指數。當科創板上市股票與存託憑證數量不足 50 檔時，全部入選，待數量超過 50 檔後，固定樣本數量為 50 檔。

目前除了中國本土法人積極參與科創板的 IPO，QFII 也在密切關注科創板，且已有幾家外資已經投入科創板企業 IPO。不過大部份 QFII 仍抱持觀望態度，且許多 QFII 連 A 股 IPO 都未曾參與，更何況風險更大，不確定因素更高的科創板。

此外，多家外資機構基金經理指出，儘管科創板企業都是外資看好的中國投資概念，但初期仍需觀察流動性、估值變化，只要時機成熟不排除參與科創板二級市場投資。

另一方面，MSCI 指出，將會在 11 月半年度指數評估前繼續觀察中國科創板交易情況，並提供進一步合格性評估。

同時 MSCI 也表示，對於科創板的意見暫時計劃在 11 月之前公布，跟下一步納入因子的討論無關。

至於 MSCI 還會否持續擴大 A 股納入因子，MSCI 中國研究主管魏震表示，目前先確保今年 8 月、11 月剩餘的兩次擴大納入因子能平穩順利進行。

而在這三階段擴大程序完成後，MSCI 研究團隊將收集市場反應，並擇時就是否進一步納入 A 股展開全面諮詢。

可以確定的是，納入因子的調節將與市場參與者的體驗掛鈎。當 A 股的納入因子從 5% 大幅上升到 20%（A 股在 MSCI 新興市場指數中比重接近 4%），全球投資者都將無法忽視 A 股，同時他們對 A 股市場准入水平的要求也將不斷提升。

