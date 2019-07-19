【華冠投顧】多頭沒變心 5G蘋概《臻鼎》再創高+21% OTC洗盤醞釀新強股 "20快閃"鎖定《5G股》

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

台積電營運展望樂觀、Fed 官員拋出激進降息政策、美元指數大跌、亞股連袂強彈...，今日台股在內外部都是利多的背景下同步大漲，大盤盤中漲逾百點再創波段新高（還原權息更創今年新高），終場雖然收斂漲幅至 + 73 點，仍順利重上所有均線，OTC 指數 + 0.75%，漲幅略高於大盤但未站穩五日線。

昨日台股拉回過程中，盤面顯得兵荒馬亂，但昇楷分析的結論是「台股多頭沒變心，只是 OTC 整理期會拉長」。今日台積電 (2330) 隨即撐起大盤半邊天，把加權指數推升到波段新高 10919，也符合昨日所言「台股多頭沒變心」看法。

然而不可諱言的是，5/30 以來波段漲勢的控盤者其實是「內資」，今日代表內資態度的 OTC 指數量縮拉紅Ｋ，但因收盤未上五日線，高點也沒有過昨高，日Ｋ棒還沒轉回原先的強勢慣性，此舉透露出多頭控盤者尚在消化獲利調節或 "擔心 FED 降息後恐將利多出盡" 的賣壓，亦即短線依舊在整理洗盤結構中。

操作策略上，由於內資短線動作不大，台股成交動能的延續性可能較難連貫，所以不必急於追高。

＜臻鼎 - KY、保瑞＞

質優不怕盤來磨，今天 5G 蘋概股《4958 臻鼎 - KY》衝高 5.3% 再創新高 117.5，盤後分析文介紹以來漲幅達 21%，自上週四 (7/11) 盤前再次提醒 "值得持續鎖定" 至今急漲了 17%，托大家的福氣逮到今年最快速最甜蜜的一段拉升，學員安心等待獲利下車指令囉！

另一檔 IC 設計《(推心置腹)8081 致新》，目前高檔強勢整理至量縮階段，不破預設的停利點仍續抱。

＜20 快閃 隱藏版飆股大放送＞

由目前台股結構來看，「多頭沒變心、短線要整理」的看法暫時不變，惟震盪過程自會醞釀新的強勢股。

近期介紹的 PCB《台表科 6278》、生技《保瑞 6472》、5G 蘋概股《臻鼎 4958》... 等個股漲勢皆相當亮眼，都有創下今年新高甚至創下歷史新高的表現。這些個股在狂奔前都有類似的整理過程，而近幾天盤面也漸漸浮現不少同樣整理軌跡之標的，並且於指數震盪過程中陸續放入「口袋名單」內。

巧的是台積電法說會點名「Q3 進入智慧型手機需求旺季、高速運算及 5G 建置需求強勁」，正好與「口袋名單」中的選股若合符節，昇楷準備挑個好時機卡位《5G 受惠股》。歡迎大家參與【20 快閃 優惠一夏】，一起來賺隱藏版飆股。

＜強弱勢股＞

強勢股方面，台積電強漲，相關集團股及半導體股如《3374 精材》、《3443 創意》、《2363 矽統》... 皆攜手同歡；台積電看好 5G 需求，概念股《6230 超眾》、《3105 穩懋》、《8086 宏捷科》、《2383 台光電》、《4968 立積》... 亦同步拉抬，為今日多方領頭羊。

弱勢股方面，被動元件三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》在本週連續利空衝擊下仍顯疲軟，在龍頭《2327 國巨》重新站回六月下旬至本月上旬箱型平台打出「破底翻」型態前，此族群個股只能各自表現。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。