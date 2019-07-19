【倫元投顧】台積電供應鏈全面轉強

◆盤勢分析

台積電法說報佳音，法說重點是 Q4 將優於 Q3，7 奈米成下半年主流、5 奈米則於明 (2020) 年上半年量產，競爭優勢傲視全球，台積電營運動能轉強，則台積電供應鏈當然不會寂寞！從結構面分析，當記憶體族群率先走高後，邏輯 IC 怎麼會不動？今天台積電供應鏈全面轉強，包括矽智財、封測、設備等等，正印證邏輯 IC 相關股的啟動；除了半導體外，自動化題材也將隨之跟進，是下週逢低布局的方向。

技術線型來看，昨 (週四) 日回檔測試月線支撐有守、今日立即翻回 5 日均線之上，顯示短線回檔完成，搭配成交量溫和放大，中多架構持續進行，只要量價未出現大量收中黑之背離型態，量縮拉回皆是找買點。

由於台股逐漸走向成熟市場，法人比重逐年提升到 4~5 成，雖然偶爾還有一些突然爆量的冷門股竄出，除非基本面有跟著上來，否則此類純粹炒作籌碼型態的個股通常炒不久，這是市場投資人轉趨理性的結果。

美中貿易戰雖然又面臨川普普的放話威脅，但國際股市反應卻越來越平淡，其一是大家習以為常，其二是經過一整年的修正，產業庫存調整多已進入尾聲，現在只剩下被動元件族群穩定性尚不足，只要被動元件股價不再持續走弱，台股的多頭結構就會更穩定。

楊天迪 分析師

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