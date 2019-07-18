貿易戰等多重因素打擊經濟 南韓央行宣布降息1碼

面臨美中貿易戰的衝擊後，又遇日本的出口限制，南韓央行感受到經濟發展壓力，今 (18 日) 宣布將關鍵貸款利率由 1.75% 下調至 1.5%，以擺脫經濟的低迷。

南韓在去年 11 月還升息 1 碼，不過現在已轉為與全球央行同步，包括澳洲、印度、馬來西亞及菲律賓等亞太國家，過去幾個月都宣布降息，澳洲更是連兩個月降息。市場預計印尼也將宣布降息，而月底的美國 Fed 預計也會這麼做。

南韓降息的行動並非市場共識，但也不令人意外，南韓第 1 季公布的 GDP 季減 0.4%，主因為出口下降。中國經濟成長放緩及半導體產業走弱，已導致南韓出口連續 7 個月下滑。

分析師指出，南韓正面臨多種風險，包括貿易戰的影響以及國內失業率的上升，預計年底前還會再降息。南韓公布的 6 月失業人數達 113.7 萬人，是 20 年來最高。

與日本日益緊張的局勢，料使南韓前景進一步惡化。

在 5 月下旬的最後一次政策會議之後，南韓央行總裁李柱烈表達了對長期貿易戰的擔憂，但也說，央行必須考量金融穩定。他指出，無論如何，家庭債務仍然「非常高」。

野村研究分析師 Minoru Nogimori 表示，預計年底前美國終將對中國進口的其餘商品，加課 25% 關稅，貿易戰持續惡化，而南韓國內更高的失業率、房產調整與家庭債務去槓桿化，仍是南韓經濟的負擔。