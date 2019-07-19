〈分析〉支付工具還是金融威脅？Libra無法用證詞解決的難題

在經過兩天熱熱鬧鬧的聽證會後，美國國會議員充分表達了他們對 Facebook 發行 Libra 加密貨幣的憂心，充滿著對隱私、洗錢，以及科技巨頭可能衝擊美元與本土金融系統的緊張。

立法者很明顯擔憂，美國人會太熱衷此一新的通貨系統，在極端情況下威脅主權貨幣。但至少到目前為止，由 Google 搜索的數據來看，最關注 Libra 的不是美國人，而是中國人。

來自中國的 Google 搜索最多 (圖表取自 Zero Hedge)

中國最關注 Libra

財經部落格《Zero Hedge》認為，這個結果並不令人訝異，自 2015 年以來，中國當局的資本管控，引起了加密貨幣做為替代財富儲備想法的崛起。比特幣等加密貨幣的交易量，一度由中國大陸包辦 9 成以上，並使監管單位索性全面禁止加密貨幣，以避免資本外流。

但由中國的微博搜索，呈現的卻是另一個故事，聽證會當天，「Libra 將與支付寶微信競爭」登上熱搜榜，說明中國網民關注的重點明顯不同於美國當局。由於他們已經習慣手機支付應用，他們更直覺地從支付觀點來看 Libra。

臉書區塊鏈負責人及 Calibra 執行長 David Marcus 在聽證會上，於回答議員的提問時，也認可了這一點。他表示，Libra 並非商品，也非期貨，可以視為支付服務的提供商。為了讓美國人更易於了解，除了微信支付、支付寶之外，他強調這個業務就像 PayPal，是支付工具。

在當天英文新聞稿中，幾乎罕有報導連結微信、支付寶等工具，會上也未針對此進一步追問。但在中國大陸媒體中，這卻是主要標題，似乎反而成了 Libra 的最大威脅。

Libra 主要做為支付工具

在兩場聽證會中，Marcus 力圖進一步澄清到底什麼是 Libra。Marcus 強調，它是一籃子包括美元在內的金融資產，所支持的數位貨幣，並非證券或 ETF、不是投資或資產，而是一種支付工具。

在這一點上，Libra 與常見的加密貨幣有著根本的差異，更接近 Tether 這類穩定幣。只不過，這種穩定幣通常作用是做為美元的替代品，讓幣幣交易更為可行，而 Libra 最主要的作用是跨境支付。

跨境支付會引發的擔憂是，Facebook 擁有大量的用戶，而且可以自由流通的話，可能在某種程度上干擾主權國家的貨幣，甚至動搖其地位。

Facebook 強調 Libra 的支付功能 (圖片: AFP)

對此，Marcus 表示，會與美國聯準會及其他央行合作，確保不與主權貨幣競爭。

由於美國國會最在意的還是監管與洗錢，也使 Marcus 當天的聽證會更強調這個部分。他更進一步承諾，在完全解決監管方面的顧慮，並獲得了批准前，Facebook 不會推出 Libra 加密貨幣。

同時，Marcus 明確表態不會影響現有的金融穩定，並將支持監管，幫助打擊洗錢與恐怖主義的融資活動。

不信任與恐懼充斥聽證會

即使 Marcus 做了最大努力的澄清，聽證會上表現的主調，仍是國會的不信任及恐懼，這幾乎已經判定了 Libra 幾乎難以誕生。

恐懼之一，在於其對美元霸權的威脅。民主黨眾議員 Brad Sherman 直接把這個「創意」與 911 事件做連結，更強調美國之所以強大，除了軍事力量之外，更重要的是美元在全世界所發揮的影響力，Libra 的創新可能毀掉這一切。

Sherman 主張，如果 Libra 只是支付系統，那麼應該利用美元或當地貨幣，來幫助「沒有銀行帳戶」的人交易。

另一個恐懼，更明確為對 Facebook 這家公司的不信任，特別是在洩漏數據上「前科累累」，以及被俄羅斯利用影響美國大選。

眾議員 Gregory Meeks 表示，多年前的次貸危機幾乎摧毀國際金融體系，這些「創新產品」造成危機，帶來慘痛代價。Facebook 就算只有 10% 轉化為 Libra 用戶，都有可能令其成為一家高風險的金融機構。