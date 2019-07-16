〈日韓貿易戰〉南韓企業團體憂心今後發展、向日本經濟產業省遞交建議書

受到日本政府在輸韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等三項，與半導體及 OLED 面板生產有關的關鍵原料，採取嚴格出口管制措施影響。由南韓 500 家大企業等組成的「全國經濟人聯合會」，因希望日本能夠重新審視這回的措施，於週一 (15 日) 時，將「建議書」送交到了日本的經濟產業省。

全國經濟人聯合會在該建議書中提到，日本採取嚴格出口限制的品項，皆與半導體及面板的製造相關。若在通關手續有所延誤，或是出口許可沒有通過的話，南韓企業們將難以避免的受到波及。

除此之外，南韓的半導體與面板，依產品性質，有些在全球的市占高達 89.5%。以結果來看，不只是南韓，美國、中國、歐洲等都有受到影響的可能。也從其它國家的角度，來向日本提出訴求。

南韓企業團體憂心今後發展、向日本經濟產業省遞交建議書。(圖片：AFP)

在建議書中也提到，進口南韓半導體的日本企業也可能蒙受損失。南韓每年有超過 700 萬的觀光客造訪日本，在未來恐怕也將減少。

除了經濟上所造成的影響，也可能傷及日本「自由貿易先驅」的形象，還恐對美日韓三國的安全保障合作關係帶來不良影響。

由於南韓的半導體出口，在該國出口總額當中占了近 2 成。因此日本的出口管制措施，為南韓的經濟發展帶來非常大的疑慮。而南韓的企業團體們，不光督促南韓政府採取應變措施，在另一方面也向日本政府喊話。