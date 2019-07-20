〈ETF大講堂〉投資半導體ETF？那你必須知道台積電影響力有多大

想投資美股半導體類股 ETF，那投資人最需觀察的標的就是：台積電 (2330-TW)(TSM-US)，因為台積電不僅因為占據了費城半導體指數權重將近 4%，更因為台積電上、下游客戶遍布，故在美股半導體類股中，有近 90% 公司與台積電有關。

舉例來說，台積電在週四 (18 日) 法說會公布第二季財報，會上宣布看好下半年前景，台積電 ADR 上漲了 3.75%，直接帶動費城半導體指數收紅 1.54%，所有相關的個股與 ETF 也同步上升，顯現出台積電的影響範圍是非常廣泛。

iShares PHLX SOX 半導體 ETF(SOXX-US) 和 VanEck Vectors 半導體 ETF (SMH-US) 即是美股兩檔最大的半導體 ETF，而該兩檔 ETF 幾乎 90% 的持股在某種程度上，都與台積電有關。

數據顯示，艾司摩爾 (ASML-US)、應用材料 (AMAT-US) 和科磊 (KLAC-US) 等半導體設備供應商第一季從台積電獲得了超過 10% 的營收，應用材料第二季財報中約有 15% 營收與台積電有關，應用材料在 SOXX 和 SMH 基金中的比例約為 4%。

藍線：TSMC、綠線 ：SMH、紅線：SOXX (圖片: Investing.com)

如上所述，由於台積電對美股半導體 ETF 影響巨大，故台積電財報也更容易為槓桿型的半導體 ETF 帶來影響，如每日三倍做多的半導體 ETF (SOXL-US)、和每日三倍放空的半導體 ETF (SOXS-US)。

展望未來，台積電對下半年前景樂觀，尤其是手機晶片拉貨動能強勁，5G 建設需求比預期樂觀，7 奈米產能滿載，下一季預期也將持續成長，推升相關個股走強，同時也預期將為 SOXL 和 SOXS 帶來影響。