〈台積電法說〉Q3入旺季 營收估增18%優市場預期 雙率也上揚

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(18)日召開法說會，展望第 3 季，財務長何麗梅預估，進入智慧型手機傳統旺季，加上 5G 相關需求成長，以及 7 奈米稼動率滿載，估美元營收可達 91-92 億美元，季增約 18%，毛利率 46-48%，營益率估達 35-37%，雙率都較第 2 季成長。

總裁魏哲家表示，第 2 季受惠高速運算與物聯網需求帶動，整季營收表現優於預期，營運逐漸脫離谷底，第 3 季進入智慧型手機需求旺季，加上 5G 基礎建置訂單到來，另外高速運算需求持續強勁，整季營收估較第 2 季成長。

魏哲家強調，下半年景氣仍有不確定性，尤其是美中與日韓貿易戰影響，不過 5G 建置需求相當強勁，比原先看到的情況還樂觀，加上手機拉貨旺季到，7 奈米產能持續滿載，推升營收表現，下半年營收估優於上半年，其中第 3 季營收較第 2 季成長，第 4 季也將持續上揚，說法與董座劉德音日前股東會提到，下半年逐季成長相同。

庫存水位部分，魏哲家指出，第 2 季台積電庫存持續下降，第 3 季進入旺季，庫存水位與天數都將再減少，並轉化成為營收。

魏哲家也重申，全球 5G 發展速度持續加快，可預期客戶導入與建置需求持續成長，推升 5、7 奈米需求，台積電將持續與客戶緊密合作，做好全球客戶的主要晶圓代工夥伴。

第 3 季以應用而言，台積電預期，各平台營收都將成長，包含智慧型手機、高速運算、車用、物聯網、電子消費性裝置以及其他等，第 4 季營收將持續成長，其中智慧型手機與高速運算預期是主要動能，其餘產品則將進入傳統淡季修正期。

不過魏哲家坦言，下半年營收雖可優於上半年，但國際情勢動盪，近日又有日韓貿易戰，後市仍有許多變數。

至於資本支出，財務長何麗梅強調，在 5G 需求強勁支撐下，許多客戶產能需求殷切，因此預期今年資本支出金額，將優於原先預估 100-110 億美元高標，不過確切數字要到下季法說才可對外公布。