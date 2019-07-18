〈台積電法說〉上半年純益1281.6億元 年減逾2成 EPS 4.94元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(18)日召開法說會，並公布第 2 季財報，稅後純益 667.7 億元，季增 8.7%，年減 7.6%，每股純益 2.57 元；上半年純益為 1281.59 億元，年減 20.9%，每股純益為 4.94 元。

台積電第 2 季營收為 77.5 億美元，季增 9.2%，年減 1.4%，優於法說預估的 75.5-76.5 億美元區間，毛利率 43%，季增 1.7 個百分點，年減 4.8 個百分點，達陣法說區間 43-45% 低標，營益率 31.7%，季增 2.3 個百分點，年減 4.5 個百分點，也落在法說預估 31-33% 區間低標，稅後純益 667.7 億美元，季增 8.7%，年減 7.6%，每股純益 2.57 元。

台積電上半年營收達 148.42 億美元，約當新台幣 4597 億元，年減 4.5%，毛利率 42.2%，年減 6.9 個百分點，營益率 30.6%，年減 7.1 個百分點，稅後純益為 41.38 億美元，新台幣 1281.59 億元，年減 20.9%，每股純益 4.94 元。

台積電第 2 季包含智慧型手機、高速運算、物聯網與汽車電子等相關應用，營收都較第 1 季成長，其中高速運算季增 23%，表現最好，其次是物聯網，季增 15%，智慧型手機受惠華為備貨帶動，營收季增 5%，汽車電子相關也季增 3%。

以製程來分，台積電 7 奈米第 2 季出貨占晶圓銷售金額約 21%，10 奈米出貨占晶圓銷售約 3%，16 奈米占約 23%，整體先進製程營收達全季晶圓銷售 47%。