提到投資，很多人第一印象會是投資大師與 20% 以上的高報酬率，但真要開始投資時，卻又擔心虧損風險與是不是詐騙。「鉅亨買基金」認為投資人第一件該認識的是合理報酬率，與合理報酬率就能創造足夠財富，而不再需要依賴傳說中的明牌或報酬率好到不能再好的投資工具。

1. 先對資產報酬率有正確認識

主要資產預期年報酬率範圍

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採巴克萊美國綜合債券指數、美銀美林美國高收益債券、MSCI 世界與美銀美林新興市場債券指數；資料期間: 1991-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

多少是合理報酬率？8%？12%？16%？或是更高？從 1991 年以來，若投資人於任何一個月進場並持有該資產滿一年，風險最低的美元優質債券平均報酬率是 5.5%，已開發國家股票與新興市場債券則分別為 9.3% 與 10.5%。因此，合理報酬率應該落在 5% 至 10% 之間，但若考慮近期無風險利率的下行，我們認為未來合理報酬率應該介於 4% 至 8% 之間。任何保證每年投資報酬率 10% 以上的投資工具，都極有可能屬於龐式騙局。

2. 別低估複利威力

看到 4% 到 8% 的報酬率，很多人應該覺得這麼低的報酬率能有什麼用？若投資人能把投資期限拉長，還真的很有用。假設投資人單筆投資 100 萬元且平均報酬率為 6%，10 年後，累積財富變成 178 萬元，30 與 40 年後變成 572 與 1,024 萬元；若平均報酬率升高至 8%，30 年與 40 年後累積財富更高達 1,000 與 2,159 萬元。假設投資人建立一個股債均衡的投資組合，並投入 100 萬元，合理情況下，30 到 40 年後，這 100 萬就會成長至 1,000 萬元。

報酬率與單筆申購財富累積變化

資料來源：「鉅亨買基金」整理，假設單筆申購金額 100 萬元。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 定期定額小資扣，長期效果驚人

報酬率與定期定額財富累積變化

資料來源：「鉅亨買基金」整理，假設每月定期定額扣款 1 萬元。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

若無法一口氣拿出 100 萬，難道就要放棄投資嗎？別忘了效果同樣卓著的定期定額。假設投資人每月定期定額扣款 1 萬元，在平均報酬率 6% 的情形下，30 與 40 年後的累積財富分別為 975 與 1,908 萬元；若平均報酬率升高至 8%，30 與 40 年後的累積財富進一步增加至 1,409 與 3,221 萬元，充分發揮小兵立大功的效果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

單筆加定期定額，讓資產配置更上一層樓

儘管市場充滿不確定性，但股債均衡配置的資產組合，搭配單筆與定時定額雙管齊下的投資策略，可幫助投資人面對各種潛在市場變化，並投以更穩定的報酬。

鉅亨精選基金

>> 鋒裕匯理美元綜合債券 A2 美元 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)

>> 鋒裕匯理新興市場債券 A 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計 - 美元)(本基金之配息來源可能為本金)

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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