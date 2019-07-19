Fed官員再度暗示降息 美元指數跌落200日均線

美國紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 於美國時間週四 (18 日) 表示，當利率偏低，且經濟增長減緩時，各國央行需要迅速採取有力行動 ，美元指數週四 (18 日) 聞訊走弱，至週四為止週 K 線圖暫時轉跌。

衡量美元兌一籃子 6 大主要貨幣的指標 ICE 美元指數下跌 0.5% 至 96.69，本週下跌 0.1%，低於 200 日移動均線 96.75。技術分析師將低於這項指標的走勢視為失去長期上行動能。

威廉斯指出，「採取預防措施總比等待災難爆發要好。而當你手上只有這麼多的刺激工具可採用時，在經濟出現陷入困境的跡象，就應迅速採取行動調降利率。」

Fed 基金期貨市場交易反映出市場預期 Fed 在 7 月 30 日舉行會議時，可能會將主要貸款利率下調 0.5 個百分點，而不是典型的 25 個基點。交易員現在認為大約有 50% 的機率會降息半個百分點。

與主要競爭對手相比，美元全線走低，兌日圓匯率下跌至 107.24 日元，較週三 (17 日) 美國交易時段晚期的 107.94 日圓下跌 0.22%。歐元兌美元匯率由 1.1226 美元上漲至 1.1277 美元，英鎊兌美元匯率則由 1.2434 美元上漲至 1.2554 美元。

美元的疲軟也伴隨著人們越來越多的猜測，美國可能會在總統川普持續抱怨美元相對主要競爭貨幣過於強勢後，透過干預手段弱化美元。

《彭博》報導，美國財政部長 Steven Mnuchin 週四稍早表示，名目上的既有強勢美元政策「目前暫時」沒有變化。

美元疲軟讓歐元反彈，之前《彭博》曾報導指歐洲央行官員已經開始研究提高其通膨目標，以讓他們延長貨幣刺激措施。

報導指出，歐洲央行工作人員正在研究該行目前「低於但接近 2%」的目標是否適用於後危機時代。即將離任的歐洲央行行長德拉吉已表示傾向於採取對稱方式，這種做法可使通貨膨脹在長期跌破目標後一段時間內高於目標水平。

日本大和證券分析師在報告中指出，「雖然歐洲央行未予證實，但上月理事會會議報告指出，如果通膨率過低的環境持續下去，那麼可能需要考慮更具戰略性的問題。以加強歐洲央行貨幣政策的可信度政策和支持實現通 膨持續調整以實現其通膨目標。」

大和表示：「因此，如今的《彭博》報導進一步提高了人們對歐洲央行即將擴大通膨力度的希望，看起來可信。」