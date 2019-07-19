〈每日外資外匯觀點〉聯準會兩官員談話放鴿 激進降息預期又升高

美國聯準會兩位官員的鴿派談話，推升市場降息預期，並引發市場重新押注央行可能在本月降息 50 個基點，再度衝擊美元走勢，周三美元指數跌破 97 後，周四小幅彈升至 96.6 附近震盪。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

紐約聯準銀總裁兼聯邦公開市場委員會 (FOMC) 威廉斯 (John Williams) 周四表示，當利率和通膨都處於較低水準時，央行官員需要迅速採取有力行動，維持更長時間低利率；聯準會副主席克拉瑞達也表示，不必等到數據非常惡化時才降息。

在兩位聯準會官員鴿派唱同調下，芝加哥商交所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預期聯準七月決策會議上降息 50 個基點的機率，由前一天的 34% 急升至 71%。

FXStreet 分析師 Anil Panchal 表示，聯準會官員的談話使得美元從原本反彈的走勢中下跌，目前投資人可能靜待月底聯準會利率決策動向的新線索。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 表示，威廉斯談話後表示，此番談話與潛在政策行動無關，投資人重新解讀後，美元買盤重新進場，周四一度展開反彈。

摩根士丹利分析師指出，中美雙方的貿易談判議程仍然待定，緊張關係存在升溫的風險，因此建議做空美元兌日圓及加幣兌日圓；但依照風險回報比來看，不適合在目前價位附近做空美元兌加幣。