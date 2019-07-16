美6月零售銷售大超預期！市場質疑Fed降息 美元指數直逼97點大關

週二 (16 日) 美國公布 6 月零售銷售數據月增率 0.4%，大超市場預期的 0.1%，顯示當前美國消費者支出仍表現強勁，市場對 7 月聯準會 (Fed) 降息二碼之預期再度出現質疑，美元指數應聲上漲直逼 97 點大關。

美元指數 15 分鐘走勢圖 (圖片：investing.com

美 6 月零售銷售數據：

美國 6 月零售銷售月增率報 0.4%，預期為 0.1%，前值則從 0.5% 下修至 0.4%。

美國 6 月核心零售銷售月增率報 0.4%，預期為 0.1%，前值則從 0.5% 下修至 0.4%。

美國 6 月出口物價指數月增率報 -0.7%，預期為 -0.2%，前值為 -0.2%。

美國 6 月進口物價指數月增率報 -0.9%，創近 6 個月以來最大降幅，預期為 -0.7%，前值為 -0.3%。

美國零售銷售月增率 (圖片：tradingeconomics)

市場認為，零售銷售表現強勁，將有望減輕商業投資下滑的打擊，而在零售銷售表現強勁的引導下，Fed 要在 7 月份出手降息 2 碼之機率，可謂是已大幅降低。

一派經濟學家對此評論，從美國 6 月零售市場表現來看，表明消費者信心與支出水平皆落在穩健區間，實體經濟似乎尚不具備 Fed 貨幣寬鬆之條件，同時美國失業率仍處在近 50 年來的低點，若是 Fed 於 7 月份出手降息，那麼這波降息循環很可能「來得太早」。