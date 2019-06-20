聯準會聲明打壓美元指數 金價衝上逾5年高點

在美國聯準會暗示可能降息後，黃金飆升至逾 5 年來最高價位。

週四 (20 日) 亞市早盤，美元指數快速下挫至 97 下方，與此同時，現貨黃金向上飛漲，漲幅一度達 2.5%，至每盎司 1394.11 美元，為 2013 年 9 月以來新高。到新加坡時間上午 9:34，交易價格為每盎司 1380.18 美元。

紐約黃金期貨價格一度攀升 3.6%，至每盎司 1397.70 美元，也是 2013 年以來最高。

現貨黃金價格攀高 (圖表取自 Kitco.com)

受到全球貿易戰升溫影響，各國央行基調轉為鴿派，投資人在全球經濟成長放緩下尋求避風港，促使金價自今年 5 月下旬以來開始上漲。雖然聯準會週三並未降息，但在聲明中刪去了「耐心」一詞，並預計今年將遠遠低於 2% 的通膨目標，提升了降息預期，並打壓美元。

CMC Markets Asia Pacific Pty 首席市場策略師 Michael McCarthy 表示，本次金價走高的重要面向，是它突破了重要的技術阻力，而貨幣寬鬆的環境料將持續，帶來美元貶值，因此完全有理由期待黃金有良好的表現。

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 也強調，在聯準會不再保持「耐心」，並準備全力支持美國經濟之下，有機會從下個月就開始降息，將在長期支持黃金，並使黃金具有吸引力。

高盛也對金價持樂觀態度，對未來 12 個月的價格預測來到 1425 美元，對未來 3 個月及 6 個月的價格預測均為 1350 美元。

聯準會主席鮑爾在記者會上表示，即使是贊成維持現狀的委員也同意，自 5 月以來，寬鬆的條件已經強化。點陣圖則顯示，有 8 名委員預期年底前聯準會將降息。

聯準會的鴿派信號，帶來亞市早盤美元遭拋售，美元指數最低一度觸及 96.92。