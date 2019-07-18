助高齡、身心障礙信託普及 金管會擬政策壓低管理費

我國已邁入高齡社會，為確保高齡經濟安全保障，金管會 2015 年 11 月發布「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑及獎勵措施」，鼓勵銀行的信託業務，主委顧立雄今 (18) 日表示，將透過政策壓低信託所需要的管理費用，讓信託業務普及。

顧立雄表示，2015 年開始鼓勵銀行的信託業務，由傳統財產管理，進一步結合安養照護、醫療服務等功能，為高齡者量身訂作合適的安養信託商品，使高齡者可透過信託機制，來確保財產安全並專款專用於養老生活所需，使老年生活可保有尊嚴且自在。

顧立雄進一步指出，目前，信託業所開發出具異業結盟功能的信託商品，例如，與安養照護機構合作，結合醫院醫療及社會福利等相關周邊服務機構，提供安養照護、復康巴士、生活秘書、看病、代繳水電、聘雇看護等服務；又有與其他金融商品結合，包括：與以房養老、年金保險、長照保險及健康保險等結合，活化客戶所擁有的資產，以滿足高齡者生活照顧的各種需求。

金管會統計，截至今 (2019) 年 3 月底，安養信託業務累計受益人數已達 1 萬 7136 人，累計信託財產本金達 180 億元，較 2015 年底分別成長 1 萬 6273 人及 138 億元，成效顯著。

顧立雄認為，過去大家對於信託的定義不是很清楚，但從日本的相關經驗來看，像是失智者的「監護制度支援信託」，當事人只要資產達到 1 千萬日幣，也就是約新台幣 300 萬就可以信託，其實信託的門檻不需要太高；因此未來針對高齡與身心障礙者信託，也可以透過政策來壓低所需要的管理費用，讓信託業務普及。

此外，顧立雄還表示，我國人口快速老化的同時，失智症人口亦隨之增加，為了確保高齡者在無行為能力的情形下，仍能透過信託機制獲得安全又合適的安養照護，金管會已洽司法院建議推動「成年監護制度支援信託」，希望藉由法院依職權介入，達到透過信託機制結合監護制度，提供高齡者更完善的生活及財產的保障。