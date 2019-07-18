〈大江生醫新佈局〉三大事業加入新業務動能 估最快3年可望明顯貢獻營運

大江生醫 (8436-TW) 董事長林詠翔表示，未來將以三事業分頭並進，包括大江生醫加入智財 (IP) 授權業務、大江基因加入人類幹細胞療法服務、大江生活則加上國際通路對接服務，新事業要有明顯營運貢獻，至少需要 3 年時間，他並強調，今年整體營收目標仍維持年增 3 成不變。

大江生醫董事長林詠翔今日受邀出席「2019 天下經濟論壇」演講，林詠翔表示，過去近 20 年來，大江從研發走到業務，培植厚實的科研製造與國際貿易經驗，現在這個階段，已經有打造後端平台的實力，足以支持品牌客戶與跨界夥伴，快速參與擴大保健美膚市場。

因此，林詠翔宣布，未來大江集團將以三事業分頭並進，大江生醫以保健美膚產品研發製造 ODM 服務，再新加上智財 (IP) 授權方向；大江基因以基因檢測與個人保健客製化服務，新加入人類幹細胞療法服務；大江生活開發全新樣態的功能性生活產品，如益生菌護墊、濕紙巾等，再加上國際通路對接服務。

其中，在大江生醫部分，林詠翔表示，過去 IP 授權均有針對保健食品、保養品應用，但近來才新加入藥物 IP 授權洽談，將靈活運用現有的 600 項專利，進行各行各業授權。

林詠翔指出，由於專利開發完後，每年需耗費數千萬維護費用，若能找到合宜的方式應用，未來專利技術將有潛力成為新藥的小分子，也為此成立了新藥中心，包括美國、日本藥廠均對藥物 IP 授權有興趣，盼能找到合作夥伴，持續進行研發。

大江生活則是除了原有的自有品牌流通外，將成為客戶經營國際流通事業的夥伴。林詠翔說，有些日本客戶在台灣或中國沒有市場，會幫客戶對接市場，或介紹其他亞太地區客戶進入美國市場，利用現有的通路優勢，替客戶佈局全球。他並預期，新事業要具有明顯的營運貢獻，至少需要 3 年時間。

展望今年，由於先前傳出有中國客戶涉入非法行銷宣傳，影響大江中國市場拉貨動能，對此，林詠翔則說，中國市場營運仍持穩，且今年全年整體營收目標仍維持年增 3 成不變。

