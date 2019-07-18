〈台積電法說〉Q3營運展望優市場預期 ADR開盤小漲逾2%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (18) 日召開法說會，第 3 季展望也出爐，估營收可達 91-92 億美元，季增 18%，優於市場預期，雙率也估比第 2 季好，毛利率高標看到 48%，全年目標雖然沒有任何評論，但預期晶圓代工產值年減 1 %，台積電表現將優於平均值，市場看好全年可望持穩，晚間美股 ADR 開盤漲逾 2 %，可望激勵明日台股開盤表現。

台積電第 3 季營收表現，反映了智慧型手機旺季，5G 基礎建設需求加溫，與高速運算晶片的良好動能，預期第 4 季營收將持續成長，整體下半年估優於上半年，以應用別而言，第 3 季各平台營收都較第 2 季成長，第 4 季手機與高速運算營收持穩向上，其餘產品則進入修正。

總裁魏哲家表示，下半年景氣仍有不確定性，尤其是美中與日韓貿易戰開打，不過 5G 基礎建設需求相當強，預期包含智慧型手機、網通與高速運算相關需求持穩向上，而第 3 季隨著客戶拉貨回溫，庫存水位也將在本季持續下降，回到正常水位。

受 5G 需求帶動，台積電今年資本支出金額也將超標，優於原先預估的 100-110 億美元區間高標。

就全年而言，台積電預期，半導體產業 (不含記憶體) 估產值年減 3%，晶圓代工產值估年減 1%，台積電表現將優產業平均，雖然對於全年沒有表示看法，但法人看好年營收仍可望力拚持平。

先進製程部分，台積電預期，明年上半年 5 奈米將進入量產，且台積電穩步從 7 奈米往 7 + 製程進展，並研發出 6 奈米製程，緩步往前就是為了提高每個製程的良率，良率表現可望優於對手，同時各製程都可通用，客戶可無痛轉移，藉此維持產業競爭力與市占率。

至於中國南京廠部分，台積電原本指出，受到華為禁令影響，產能擴建速度可能延緩，但隨著禁令解除，南京廠明年單月 2 萬片產能目標，將維持不變。