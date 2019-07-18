彭博：華為6月歐洲銷量大幅下滑、三星小米漁翁得利

《彭博社》報導，根據市調公司 Kantar 的調查數據指出，中國華為的智慧型手機銷售成績，於今年 6 月在歐洲出現明顯滑落。從該項統計資料來看，華為的智慧型手機，在今年 5、6 兩月，於英國、德國、法國、義大利、西班牙的市占，較先前少了 1/3。

Kantar 的消費者洞察總監 Dominic Sunnebo 在一封電子郵件中提到「早期跡象顯示，三星電子與小米是主要的獲益者，在結果上也讓蘋果的銷量成長顯得更加微小」。

彭博：華為 6 月歐洲銷量大幅下滑、三星小米漁翁得利。(圖片：Bloomberg)

美國總統川普在 2019 年 5 月 15 日簽署一項行政命令，宣布全國進入緊急狀態，禁止美國民間企業購買國外公司所生產「對國家安全構成不可接受風險」的電信設備。美國商務部也在當日稍後，將中國華為及其附屬公司列入了出口管制「實體名單」之中。

這項禁令也危及華為取得 Alphabet(GOOGL-US) 的安卓 (Android) 手機作業系統，以及高通 (QCOM-US) 的通訊晶片等各項美國關鍵技術。然而美中貿易談判持續進行，華為的處境也仍不明朗，儘管在美國方面的供應商們仍可申請出口許可。

目前華為依然正常營運，而公司創始人任正非於日前表示，由於美方的制裁手段，華為未來 2 年預估將減少 300 億美元營收。

Kantar 的 Sunnebo 也提到，有跡象顯示，在情況明朗之前，華為的用戶們將會延後升級。若美中雙方的爭議獲得解決，「有可能意味著大多數的銷量只是晚來，而非流向對手們」。

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