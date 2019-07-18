台股盤前─美中貿易談判變數升溫 聚焦台積電法說下半年展望

台股昨 (17) 日在電子、傳產權值股走弱拖累下，回測 10800 點，加權指數終場下跌 57.57 點、收在 10828.48 點，跌破 5 日線，成交值 1128.78 億元，美股受美中貿易談判停滯不前，週三表現疲軟，而台股今日盤面將聚焦在台積電法說會，提出對下半年產業展望看法。

市場憂心美中貿易戰再次升溫，因美國總統川普重申能對另外的價值 3250 億美元的中國商品課徵關稅，觀察美股四大指數週三表現，道瓊指數點下跌 115.78 或 0.42%，收 27219.15 點；那斯達克指數下跌 37.59 點或 0.46%，收 8185.21 點；標普 500 指數下跌 19.62 點或 0.65%，收 2984.42 點；費城半導體指數上漲 4.23 點或 0.28%，收 1503.87 點。

今日盤面焦點，晶圓代工龍頭台積電將召開法說，公布第 2 季財報與下半年展望，市場將關注台積電是否調整今年財測目標、下半年半導體景氣、產業供應鏈庫存調整、美中貿易戰最新影響、各製程技術客戶採用情況及今年資本支出金額，值得留意的是外資昨賣台積電超逾 8000 張，

日韓貿易戰推升記憶體 DRAM 價格狂飆，由於日本限制關鍵零組件出口南韓，預期將衝擊南韓相關產業導致不少廠商積極提前進行拉貨，根據統計 DRAM 價格近一周漲幅逾 1 成，而 DRAM 價格上漲，預期將有助於台灣相關廠商旺宏、南亞科、華邦電等旺季表現。

而面對日韓貿易戰愈演愈烈，工商大老認為，半導體原料供應扭曲，打亂全球分工，面板、電子與晶圓產業將受到影響，影響有好有壞，但負面居多，嚴重恐引發半導體價格戰，但現階段是否衝擊台灣產業，要看後續發展。。

此外，華為在 5G 手機市場又更進一步，傳出中國已有 7 款 5G 手機獲得質量認證中心認證，其中就有 4 款是華為手機，另外包含一加、中興、vivo 也各有一款 5G 手機獲得認證，OPPO 據悉也有 1 款 5G 手機通過認證，只是尚未公布，預期將持續帶動 5G 概念股，如砷化鎵產業穩懋、全新、宏捷科。

法人表示，台股近期呈現量縮觀望態度，主要是市場靜待台積電法說對下半年產業展望看法，大盤才會有較明確的方向，而美中貿易戰是否將再次升溫，同樣值得留意，短線可關注具有題材如生技月題材的生技個股。