台股盤中─保守橫盤格局 仍見PCB、生技、航運股領頭

台股今 (18) 日仍處量縮橫盤格局，分析師張陳浩指出，影響加權股價指數走勢的因素，包括個股財報、法說會及除權息等，預估這些影響本月底告一段落後，大盤將配合技術線型季線翻揚，有反攻契機。

證券分析師黃漢成點出，台股今日大盤中， PCB、生技、航運股領頭衝鋒，盤中欣興 (3037-TW)、台虹 (8039-TW)、南電 (8046-TW)、裕民、中航、台航及訊連、保齡富、優盛 (4121-TW) 股價強改，成今日大盤盤中亮點。

其中，欣興受華為等大型品牌廠大量導入 ABF 載板，推升需求走揚，歐系外資昨日發表報告，重申欣興評等為「買進」，目標價由 43 元調高為 46 元，外資摩根大通今日最新報告，也將欣興目標價調高到 48 元，推升欣興今日股價大幅走強。

台股今日早盤以 10821.92 點開出，最低 10802.5 點，最高 10835.43 點，預估全場成交值為 1000 億元，大盤呈現量縮整理格局，指數在 10810.52 點的 10 日線上下震盪。黃漢成說，近期台股難逃狹幅量縮震盪走勢，大盤的榮枯取決於外資。

目前影響指數走勢的，包括內在環境的個股財報、法說會及除權息等不明朗因素，分析師預估，影響將於本月底告一段落，大盤配合技術線型季線翻揚，將有反攻契機。