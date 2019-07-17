【豐銀投顧】短線仍將震盪 長線多頭不變

◆盤勢分析

上週筆者已經提到 本週難免會有震盪，今天果然馬上出現震盪走勢。之所以如此是因為上週美國就業報告和昨天晚上美國零售銷售數據很好，造成市場對於下半年美聯儲大幅度降息的期待有所減少，所以使得美元又再度走強，如此一來新興市場的股市當然不會太好看。但筆者仍要告訴大家，全球主要國家的央行紛紛都要降息或是不升息，如果只有美元獨強，那麼對美國的出口是相當不利的。並不是美國的聯準會已經失去其獨立超然的立場，而是別人都在貶值，就你升值，那麼你豈不是平白被吃豆腐？莫說是川普不能允許，只怕美國的出口商也會氣的直跳腳吧！因此長線多頭的趨勢我們仍然不需要懷疑，只是有做期貨或其他衍生性金融商品的人，倒是要注意一下了。

市場一直在傳，台積電有掉單的疑慮，但隨後又傳出台積電因為 7 奈米製程太強，對手跟不上，所以業界獨霸的地位。報載超微（AMD）推出採用台積電 7 奈米製程新一代電腦處理器（CPU）「Ryzen 3000」系列，開賣不到 10 天，市場掀起搶購熱潮，日、韓市占強壓英特爾的 14 奈米製程 CPU，業界推估，超微有望對台積電擴大下單，帶動下半年業績成長。看到這裏應該會有很多人要問: 此項傳言若為真，那麼今天的台積電為何會不漲反跌了 4 元？又為何外資這二天會大幅減少台指期多單超過八千口？這些現象看起來似乎很難解釋，所以讓人產生懷疑，不是嗎？

但筆者認為，如果有人刻意要讓你看到這些東西，然後引導你做出錯誤的判斷，那麼你所看到的還能相信嗎？明天台積電就要法說會了，筆者從不覺得台積電有什麼問題，每次台積電在上漲的過程中，遇到整數關卡，總是會有大量的賣單湧現。但也都能一次又一次的突破，明天台積電法說會筆者覺得應該不會有太大的利空出現，既然權王都沒有什麼大問題了，那麼短線的震盪，又有什麼好在意的呢？再說了，個股操作的好，也不用擔心指數的動盪，筆者先前提在 7/3 醒大家的 5269 祥碩，今天又創收盤新高了，漲幅超過 11%，也不過是 2 週的事情，因此選股才是最重要的，不是嗎？祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師