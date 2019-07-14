台積電本周法說 聚焦六大重點 全年財測牽動下半年景氣動向

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於周四 (18 日) 召開法說，公布第 2 季財報與下半年展望，市場將關注台積電是否調整今年財測目標、下半年半導體景氣、產業供應鏈庫存調整、美中貿易戰最新影響、各製程技術客戶採用情況及今年資本支出金額。

台積電第 2 季進入傳統淡季，不過隨著華為旗下海思積極拉貨，營收達 2409.98 億元，季增 10.19%，優於預期，年增 3.3%，上半年營收已達 4597.03 億元，年減 4.5%，台積電將在法說上公布第 2 季財報，與第 3 季營運展望。

市場解讀，台積電優預期，主要為因爲美中貿易爭端暫時降溫，海思拉貨回溫，且客戶也陸續找到避開遭課關稅的方式，拉貨力道回升。

台積電董事長劉德音日前股東會時指出，美中貿易戰爭端，客戶需求確實減少，重申今年營運仍逐季向上，但全年營收成長目標是否調整，僅說待 7 月中旬法說會時才會較確定。

除全年成長目標，市場也聚焦下半年半導體景氣展望、供應鏈庫存調整，美中貿易戰暫歇的影響，以及資本支出金額；此外，先進製程包含加強版 7 奈米、6 奈米與 5 奈米等，客戶採用情況與進度，也是法說焦點。

外資日前出具報告指出，台積電受惠華為、CPU 需求回升，本季營收估將季增 15%，第 4 季更將持續成長，全年則估持平去年。