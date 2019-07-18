美股盤後 —  美中談判卡關「華為」 ASML領漲費半 鐵路巨頭CSX領跌標普

週三 (17 日) 美國擬立法續禁華為，美中貿易談判停滯不前，鐵路巨頭 CSX 領跌標普，道瓊下滑逾百點。

週三 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 115.78 點，或 0.42%，收 27219.85 點。

那斯達克指數下跌 37.59 點，或 0.46%，收 8185.21 點。

標普 500 指數下跌 19.62 點，或 0.65%，收 2984.42 點。

費城半導體指數上漲 4.23 點，或 0.28%，收 1503.87 點。

標普 11 個主要板塊有 2 個板塊上漲，公用事業、健康醫療板塊領漲；工業、能源與非必需性消費板塊領跌。(圖片：finviz)

尖牙股 (FAANG) 全掉光。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.56%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.58%；Netflix (NFLX-US) 0.97%；臉書 (FB-US) 下跌 1.00%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.89%。

半導體類股以艾司摩爾 (ASML-US) 領漲，該公司無懼美中貿易戰與全球半導體放緩，繳出優異於第一季的亮眼財報，激勵其股價大漲 6.18%。

NVIDIA (NVDA-US) 上揚 1.57%；應用材料 (AMAT-US) 上揚 0.46%；美光 (MU-US) 上揚 0.72%；AMD (AMD-US) 上揚 1.93%；高通 (QCOM-US) 上揚 0.12%；英特爾 (INTC-US) 上揚 0.45%。

金融股多走跌，美國銀行 (BAC-US) 第二季財報優於預期，其股價上漲 0.69%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.98%；高盛 (GS-US) 下跌 1.03%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.20%；花旗 (C-US) 下跌 0.70%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電法說會前夕，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.34%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.37%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.70%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 2.85%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

企業消息方面

受到美中貿易戰引發的經濟不確定性，美國鐵路集團 (CSX-US) 2019 年上半年卡車和鐵路貨運量下降，第二季財報遜預期，週三其股價暴跌 10.27%，拖累其他鐵路股聯邦快遞 (FDX-US) 與 UPS (UPS-US) 下滑逾 2.7%，影響標普指數收低。

因應貿易戰衝擊，蘋果 (AAPL-US) 擬對自家供應鏈，進行根本性調整；據傳蘋果已要求 AirPods 代工廠歌爾聲學 (GoerTek)，於越南進行測試生產。

油價下跌，能源股成犧牲品，埃克森美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 下滑逾 0.50%。

華爾街分析

美國總統川普週二表示可能對中國剩餘商品加徵關稅、加上美國擬立法推動續禁華為，貿易不確定性與好壞參半的財報結果，拖累週三美股三大指數同步收低。

FactSet 表示，目前為止只有超過 7％ 的標普 500 指數成分股企業報告第二季財報。在這些公司中，超過 85% 的公司盈利優於預期。FactSet 預期企業盈利將下降 3%，將是三年來首度出現季度下降。

FTSE Russell 全球市場研究董事總經理 Alec Young 表示：「股票的強勁漲勢最終會屈服於獲利了結。迄今為止的財報和財測喜憂參半，而且考慮美股已在歷史高位，投資者哪怕是一絲失望也難以容忍，這不令人感到意外。」

Commonwealth Financial Network 首席投資長 Brad McMillan 表示，這種負面情緒可能對股市的未來走勢有利。

Brad McMillan 在一份報告中說：「我們有充分的理由相信，儘管市場預期低迷，但財報季的業績可能會優於預期，這對市場來說是好事。」

Brad McMillan 解釋：「由於市場預期增長放緩，更快的增長應該是一種推動力。由於市場預期獲利將大幅下降，較小的降幅，甚至增長，將是推升股市另一個有利因素。」