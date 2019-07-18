政策縮銀根 中資建商將進入寒冬？

中國中原地產研究中心指出，7 月 1 日～17 日，已超過 20 家中資建商公布海外融資計畫，金額高達 170 億美元，約人民幣 1170 億元。雖然還沒全數發行成功，但已經可以了解到建商對於資金的需求量大。

雖然中國政府在今年第一季略為放鬆的建商的融資管道，但因土地拍賣市場頻現熱潮，進入第二季尾聲，政府政策再度開始緊縮。不過，受制於還債和補充資金兩大需求，部份建商依舊不得不轉往海外舉債，即使成本超出預期。

上半年，建商美元債的平均融資成本約在 6%，之後則快速上升。7 月份以來，美元融資平均利率已經高達 8%，最高甚至出現 15%。

以土地拍市場來看，上半年建商取得資金後，已在中國 50 個城市買地超過人民幣 2.2 兆元。不過，第二季，建商取得資金管道減少後，搶地現象減少，尤其對融資管道較少的中小型建商來說，壓力很大。

此外，根據中國統計局資料顯示，1～6 月份房地產開發企業到位資金年增 7.2%，漲幅較 1～5 月縮小 0.4 個百分點。主要因為主管機關要求部分銀行和信託機構，嚴防資金流入房地產產業。同時，發改委對建商外債進行限制，對資金面進一步加強監管。

資料來源: 中國統計局

中原地產指出近期建商面臨著資金多重管制與緊縮，在信託融資監管趨嚴的預期下，海外美元債其實也有所限制，特別是針對大額融資的監管力道加強。此外，近期發行的美元債成本明顯走高，可以預期企業融資壓力增加。

中國同策研究院所監測的 40 家建商融資情況顯示，今年上半年，恆大、招商蛇口、富力地產、金科股份等房地產企業，上半年融資總額均超過人民幣 200 億元，最高甚至逾人民幣 400 億元。此外，上半年 40 家建商總計完成融資金額直逼人民幣 4200 億元。

今年 6 月，40 家建商完成融資合計人民幣 611.6 億元。緊接著 7 月份又預告要進行海外融資，規模暫訂人民幣 1170 億元。

今年上半年中國房地產市場並不平靜，大型建商主導中國土地和併購市場，中型建商陷入資金鏈危機，小型建商甚至賣子公司股權求生。

