銳不可擋！陸央企6月純益近1600億人民幣 創新高

中國國資委公布最新數據顯示 6 月份中國央企實現純益人民幣 1584.9 億元，創下史上新高。其中有 34 家中國央企淨利潤漲幅超過 20%，53 家企業漲幅超過 10%。

6 月份中國央企營收達人民幣 2.9 兆元，年增 5.6%。有 15 家企業收入漲幅超過 20%，35 家企業收入漲幅超過 10%。交通運輸、發電、礦業、建築等產業收入成長較快，石油石化、冶金、設備製造等產業收入則是平穩成長。

今年 1 月～6 月，中國央企營收人民幣 14.5 兆元，年增 5.9%，漲幅與前期數值相同，連續四個月保持穩定；累計純益人民幣 7037.7 億元，年增 8.6%，其中 34 家中國央企純益成長超過 20%，53 家企業成長超過 10%。

中國國資委官員指出，中國央企上半年純益年增 8.6%，比第一季有所下滑，不過整體而言漲幅是在合理的區間，也符合預期。

至於下滑主因在於去年上半年基期較高，同時今年以來，為配合政府政策，中國央企面臨電信企業落實提速降費和發電廠落實降電價的要求，使得中國央企自身營運也產生一定的影響。

此外，全球經濟和貿易成長減緩，外在經濟環境並不樂觀，而中國經濟也有下滑壓力，這些因素也在一定程度上影響中國央企營運效益。

(資料來源: wind) 中國名目與實質 GDP 趨勢

今年以來，中國央企重整腳步明顯增加，包含醞釀數年之久的「南北船」合併即將完成。國資委指出，下一階段會持續穩定推動央企集團戰略性整合，除船舶產業外，其它重點領域包含裝備製造、化工等都會進行整併。

同時，也要加速整合中國央企同質性化業務，目前已在研究電力、有色、鋼鐵、海工裝備、環保等產業進行專業化整合。