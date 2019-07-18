明年IPO？滴滴計劃增資20億美元

今 (18) 陸媒指出，中國最大網路叫車平台「滴滴出行」正在尋求新的資金挹注，最多達 20 億美元。而在新的資金流入後，滴滴出行估值預計達 620 億美元左右。

目前尚未了解到戰略投資人對於滴滴尋求新的資金挹注有何看法，日本軟銀、

騰訊及阿里巴巴均無評論。

滴滴成立於 2012 年，至今沒有獲利。今年 4 月，滴滴的一名高層表示，在截至去年 12 月的三個月裡，滴滴提供的每一趟服務，平均損失 2% 的車費。

截至 2018 年年底，滴滴出行扣除債務後的現金額為 77 億美元。此外，滴滴可能於 2020 年進行 IPO。

知情人士表示，滴滴在 2017 年從投資人那裡募集資金後，估值已達到 560 億美元。在最新的估值中，滴滴將躋身全球民營科技公司前三名，僅次於螞蟻金服和字節跳動。

擁有滴滴 15.4% 股份的 Uber 在今年公開說明書中暗示，截至 2018 年 12 月底，滴滴的估值為 516 億美元。

今年上半年，滴滴在中國設立自動駕駛子公司上海滴滴沃芽科技，該公司營運範圍包括智慧駕駛技術、自動駕駛技術等，是目前滴滴旗下子公司中唯一明確註明自動駕駛汽車業務的主體。

此外，市場投資人對於叫車服務熱度似乎不高，今年剛掛牌的美國兩大叫車服務公司 Uber 及 Lyft，出現在發行當日與第二日分別跌破發行價的窘境。

(資料來源: investing.com)Uber 昨日收盤價低於發行價 45 美元

(資料來源: investing.com)Lyft 昨日收盤價低於發行價 72 美元

投資人認為叫車服務進入門檻低，產業相互競爭大，導致業績虧損連連。而 Uber 為保住全美叫車市場龍頭地位，與 Lyft 大打價格戰，使得市場對兩家企業營運前景充滿疑慮。

因此明年滴滴若在美國掛牌上市，能帶來多好的估值，投資人仍保留一個問號。