調控發威！ 6月陸70個大中城市房價漲幅降

中國統計局今 (15) 公布最新商品住宅銷售數據，6 月份 70 大中城市中有 63 個城市新建商品住宅價格呈現月增，5 月為 67 個城市。整體而言，在各地政府調控略為緊縮的情況下，房價年增率下滑，而與前一個月相比普遍漲幅縮小。

4 大一線城市

以年度變化來看，6 月份一線城市新建商品住宅與中古住宅銷售價格年增分別達 4.4% 和 0.2%，漲幅比 5 月份下滑 0.3 個百分點和 0.1 個百分點。

以月度變化來看，新建商品住宅銷售價格月增 0.2%，漲幅比 5 月份下滑 0.1 個百分點；其中，上海、廣州和深圳分別上漲 0.3%、0.3% 和 0.5%，北京則是下滑 0.1%。

中古屋銷售價格則是與 5 月份相同，沒有改變，5 月份該數據為上漲 0.1%；其中，北京和廣州房價不變，上海和深圳均下滑 0.1%。

31 大二線城市

以年度變化來看，新建商品住宅和中古屋銷售價格年增率分別為 11.4% 和 7.6%，漲幅比 5 月份分別下滑 0.7 和 0.5 個百分點。

以月度變化來看，新建商品住宅銷售價格上漲 0.8%，漲幅連續三個月相同；中古屋銷售價格上漲 0.3%，漲幅比 5 月份下滑 0.2 個百分點。

35 大三線城市

以年度變化來看，新建商品住宅和中古屋銷售價格年增率分別為 10.9% 和 7.9%，漲幅比 5 月份分別下滑 0.4 和 0.3 個百分點。

以月度變化來看，新建商品住宅銷售價格上揚 0.7%，漲幅比前一個下滑 0.1 個百分點；中古屋銷售價格則是上漲 0.7%，漲幅比 5 月份擴大 0.1 個百分點。

中國統計局指出，6 月份中國各地方政府落實中國中央所以求的「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，圍繞穩地價、穩房價、穩預期的目標，確保房地產市場平穩健康發展。

此外，根據路透計算，6 月份中國 70 個大中城市新建商品住宅價格指數年增 10.3%，5 月份為 10.7%，連漲 45 個月，創下五個月新低。