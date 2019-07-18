〈財報〉IBM Q2盈餘優於預期 盤後一度大漲 3.8%

IBM(IBM-US) 公布第 2 季財報盈餘優於預期，公司對今年前景看法樂觀，激勵盤後股價一度大漲 3.8% 至 148.5 美元。

IBM 股價 (來源: Google)

IBM 第 2 季財報關鍵數據：

每股盈餘為 3.17 美元，年增率上揚 3%，高於分析師預估的 3.07 美元。

營收為 191.6 億美元，年增率下滑 4%，與分析師預估一致，連續 4 季度下降。

淨利為 24.98 億美元，年增率增長 4%。

非通用會計準則 (non-GAAP) 毛利率增加 100 點，年增率達 47.4%，增幅創 5 年新高。

公司看法與展望：

第 2 季整體公司維持良好成長動能，淨利與現金流持續提升，將為客戶提供高價值產品與服務。

2019 全年每股盈餘至少上看 13.9 美元。預估值尚未包含開源企業軟體製造商：紅帽公司 (Red Hat) 的收購。

7 月 9 日已完成 340 億美元紅帽公司的收購案。8 月 2 日將給出收購之後，公司全年的財務展望。

IBM 財務長 James Kavanaugh 公司表示，毛利率激增主因，來自雲端、人工智慧等高產值的部門。雲端部門第 2 季貢獻 56.5 億美元的營收，高於市場預估之 55.5 億美元。

而營收持續下滑的原因，則來自 IBM 最大的商業部門：全球科技服務部 (Global Technology Services, GTS)，第二季貢獻營收 68.4 億美元，下滑 7%，低於市場預期之 70 億美元。

分析師看法

Stifel 分析師 David Grossman 認為，GTS 部門今年可能都將維持下滑趨勢，降幅預估為 3%，因 IBM 退出了利潤較低的資本密集型業務，重新定位這個部門的組合。

Argus Research 分析師 Jim Kelleher 給予「持有」的投資建議。Jim Kelleher 認為，儘管 IBM 收購紅帽公司，有助於戰略的轉型，不過整體推動力道仍看來不足。認為公司對每股盈餘的展望可能有些樂觀，建議需要評估更多風險。