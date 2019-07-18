美股盤中─道瓊下跌95點 華爾街消化企業財報

美國股市週三中場下跌，道瓊一度下跌 95 點。投資人消化陸續公布的企業財報。

台北時間 00:03

道瓊工業平均指數下跌 34.12 點或 0.12% 至 27301.51。

Nasdaq 指數下跌 4.60 點或 0.05% 至 8218.20。

S&P 500 指數下跌 6.71 點或 0.22% 至 2997.33。

週三，美國銀行公布，在零售銀行業務強勢的推升下，獲利優於預期。但該銀行財務長警告，降息將削弱其利息收入。

週二收盤後，CSX 公布第二季財報較預期疲弱，其股價大跌逾 8%。該公司並說，預期全年營收將下降 1% 至 2%。

聯合航空公布，獲利與營收均優於分析師預期，並加碼庫藏股計畫 30 億美元。

根據 FactSet 機構數據顯示，目前為止，逾 7% 的 S&P 500 企業已公布第二季財報。其中約 85% 獲利優於預期。這些企業的獲利成長約 3.1%。

分析師平均預估，S&P 500 企業第二季獲利為下降 3%。

有分析師說，這項負面的預估，對未來的股市或許屬利多。儘管預估獲利不佳，但公布結果可能優於預期，有利支撑股市。市場預期獲利成長減緩，但公布結果顯示成長加速，亦有利股市走高。

週二，美國股市小幅走低，川普總統對中美貿易戰的懷疑談話，帶來利空。

川普週二說，全球最大的兩個經濟體在貿易方面，仍有長路要走。他並表示，美國可能對額外 3250 億美元的中國商品加徵關稅。

該談話發表之時，正值華盛頓與北京有意恢復貿易協商，川普與中國國家主席習近平均同意不再升高緊張。過去一年，中美兩國各對自對方進口商品加徵關稅，引發了貿易緊張。