公平會准了！IBM收購紅帽不傷害市場競爭

公平會今(3)日委員會議通過,IBM 以 340 億美元收購紅帽(Red Hat),由於結合後市占率增幅有限,不會顯著改變市場結構或大幅傷害市場競爭,因此決議不禁止結合。

IBM 在全球從事各類資訊科技解決方案的開發、生產及行銷,經營企業 IT 軟體與系統,如伺服器、儲存系統、雲端及認知產品,以及 IT 建置服務,如商業諮詢及 IT 基礎架構服務。

紅帽則是開放源軟體及相關支援服務的全球供應商,採用結合社群力量的模式,為企業客戶開發並提供各類開放源軟體服務。

公平會指出, IBM 擬取得紅帽全部已發行流通且有表決權之股份,結合後紅帽將成為 IBM 全資持有的子公司,也符合結合申報門檻,因此向公平會申報事業結合。

公平會表示,結合前 IBM 與紅帽在台灣「作業系統」、「事件驅動中介軟體」、「部署導向應用程式平台」等 3 個產品市場具有水平競爭關係,但結合所導致市場占有率的增加幅度很有限。

公平會也詢問終端客戶、競爭對手及產業研究機構的意見,大多表示參與結合事業的產品不具有緊密替代關係;此外,結合後市場上仍有 Amazon 、 Microsoft 等大型業者持續參與競爭,因此,公平會認為, IBM 與紅帽結合後,不至於顯著改變市場結構,或有大幅減損競爭程度的情況。

公平會表示, IBM 結合後仍需面臨來自開放源軟體社群的壓力,且可替代紅帽產品的開放源軟體眾多,參與結合事業應無封鎖競爭的誘因或能力。因此,公平會依公平交易法第 13 條第 1 項規定,不禁止其結合。