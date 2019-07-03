公平會准了！IBM收購紅帽不傷害市場競爭

公平會今（3）日委員會議通過，IBM 以 340 億美元收購紅帽（Red Hat），由於結合後市占率增幅有限，不會顯著改變市場結構或大幅傷害市場競爭，因此決議不禁止結合。

IBM 在全球從事各類資訊科技解決方案的開發、生產及行銷，經營企業 IT 軟體與系統，如伺服器、儲存系統、雲端及認知產品，以及 IT 建置服務，如商業諮詢及 IT 基礎架構服務。

紅帽則是開放源軟體及相關支援服務的全球供應商，採用結合社群力量的模式，為企業客戶開發並提供各類開放源軟體服務。

公平會指出， IBM 擬取得紅帽全部已發行流通且有表決權之股份，結合後紅帽將成為 IBM 全資持有的子公司，也符合結合申報門檻，因此向公平會申報事業結合。

公平會表示，結合前 IBM 與紅帽在台灣「作業系統」、「事件驅動中介軟體」、「部署導向應用程式平台」等 3 個產品市場具有水平競爭關係，但結合所導致市場占有率的增加幅度很有限。

公平會也詢問終端客戶、競爭對手及產業研究機構的意見，大多表示參與結合事業的產品不具有緊密替代關係；此外，結合後市場上仍有 Amazon 、 Microsoft 等大型業者持續參與競爭，因此，公平會認為， IBM 與紅帽結合後，不至於顯著改變市場結構，或有大幅減損競爭程度的情況。

公平會表示， IBM 結合後仍需面臨來自開放源軟體社群的壓力，且可替代紅帽產品的開放源軟體眾多，參與結合事業應無封鎖競爭的誘因或能力。因此，公平會依公平交易法第 13 條第 1 項規定，不禁止其結合。