藍巨人戴上小紅帽！IBM 完成 340 億美元紅帽收購計畫 

創立超過一世紀的 IBM (IBM-US) 週二 (9 日) 宣布完成 340 億美元收購全球最大的 Linux 系統廠商紅帽的計劃，力拼轉型的 IBM 完成了史上最大筆的收購案。

受此消息影響，IBM 週二盤中股價下跌 0.95%，暫報每股 139.23 美元，而紅帽已經停牌。

截稿前，IBM 盤中股價走勢圖。(圖片：investing)

IBM 去年 10 月宣布這項併購案，為科技圈投下一枚震撼彈。當時兩家公司表示，IBM 將以每股 190 美元的價格，以現金方式收購紅帽所有股份，而支付的溢價異常大，收購價高出紅帽當時股價 60%。

IBM 業務成長動能聚焦四大領域，分別是大數據、行動與社群應用、智慧商務，以及雲端，而 IBM 不手軟砸大錢收購紅帽，就是為了有助於該企業在雲段運算領域展開更多的工作。

IBM 執行長 Virginia Rometty 表示，兩家公司的合併是一個轉折點，將使得 IBM 成為全球最大的混合雲服務提供商，透過紅帽的開源解決方案，企業實現前所未有的安全性和跨雲可攜性。

歷時逾 9 個月，IBM 終於完成有史以來最大的交易，締造了科技史上第三大收購案。

收購案完成後，紅帽會併入 IBM 混合雲部門，紅帽執行長 Jim Whitehurst 將加入 IBM 高級管理團隊，並向 IBM 執行長 Virginia Rometty 匯報工作。

華爾街分析師對這筆併購案帶來新業務機會充滿希望。

由 Jeffrey Kvaal 領導的 Nomura Instinet 分析師表示：「隨著企業開始將關鍵任務應用程式從本地雲轉向公共雲或私有雲，OpenShift (一款紅帽產品) 應該有助於 IBM 贏得新客戶和新工作量。」