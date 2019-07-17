【華冠投顧】多頭沒變心 《保瑞、臻鼎》逆風硬挺創高 「光學」還有好戲嗎?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

川普再次放話表示美中貿易不太樂觀，美股聞訊下跌，日韓股市今日跟跌。台股在外部氛圍不佳以及台指期結算影響下，大盤低點回測十日線 - 57 點，OTC 低點小破五日線 - 0.6%。

今日大盤尾盤先拉後壓，多空角力台指期結算價的動作明顯，連帶也使得預估量比盤中來得放大，不過整體回檔過程成交量仍較昨日萎縮且 "委賣張數" 不算大，故仍視為多方架構下的正常整理。

波段部分，目前台股三大風險訊號～「價量配合異常」、「本波輸家投降」、「內資大咖轉向」尚未顯現，然而短線部分因為市場擔心 "七月底 FED 降息後恐將利多出盡" 之防備心態濃厚，加上昨日川普再掀美中貿易疑慮，這些因素很容易削弱買盤追價力道，故不排除短線可能稍事震盪整理，只要 "不見增量下跌黑Ｋ"，短線都屬強勢多方格局。

＜臻鼎 - KY、保瑞、致新＞

6/27 盤後分析文首度點名《4958 臻鼎 - KY》值得鎖定，並且在 7/1 盤後影音分析追蹤、上週四～週五 Line@問早時再次提醒 "除息後易有表現" 可鎖定，主要看好 9 月新 iPhone 啟動拉貨潮＆全球 5G 陸續商轉的營運成長動能。

昨日《4958 臻鼎 - KY》增量推向波段新高，今日感謝又有外資券商升評利多幫腔，哪怕台股回檔，依然是一根穿雲箭，+7.4% 創高來相見，恭喜介紹至今搭到轎的好友繼續賺下去，後續請記得自設停利點，學員就安心等待獲利下車指令囉！

生技股《(生技奇峰)6472 保瑞》，自 7/2 送給大家之後，沒有漲停卻是漲不停，期間穩穩地賺，迄今漲幅也達 14%，今日同樣創下歷史新高；IC 設計《(推心置腹)8081 致新》則在今年高點附近強勢整理，學員續抱中。

＜光學族群＞

昨日提醒『光學』族群當中有不少個股同時出現整理末端跡象，今日媒體隨即爆出「大立光退出車用鏡頭市場」的震撼彈，帶動近年積極切入車用領域的《3019 亞光》、《6209 今國光》、《4976 佳凌》... 逆勢拉抬，但因《3019 亞光》、《6209 今國光》一下子就拉高來到今年高檔套牢區，加上大盤今日表現又不佳，以致終場收斂漲幅，僅基期偏低的《4976 佳凌》得以高檔震盪。

此一族群來到反壓區之個股暫不急於追價，除了《3019 亞光》、《6209 今國光》、《4976 佳凌》之外也尚有值得留意的標的。

＜被動元件族群＞

本週被動元件龍頭《2327 國巨》再遭外資補槍降評，但觀察利空對三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》的衝擊並不嚴重，主要短線支撐皆能守住，也漸漸對利空具有較強的免疫力。

比較值得留意的是投信連續性回補《2327 國巨》、《2492 華新科》的動作至今不因外資降評而有所改變，至於族群轉強與否的指標可鎖定觀察線形最弱、利空最多的《2327 國巨》。

由於《2327 國巨》近期在利空下一直被下彎季線壓著打，一旦能以紅Ｋ棒有效突破，那麼在季線即將加速扣低，加上糾結的短期均線可望同步翻揚發揮助攻力道的條件下，便有機會正式展開反彈波。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。