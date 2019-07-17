【華冠投顧】3338泰碩，創7月份新低價!

台股今 7 月份台指期與選擇權結算，開低震盪走低，量縮下跌 57 點，收 10828 點，成交量 1131 億元，跌破 5 日線。

昨說: 選擇權最大未平倉量 10800 與 10900 點，昨日最高 10899 點，今日沒意外，指數最低只來到 10804 點，沒破 10800 點，就在這區間結算，對主力最有利，狠心的控盤主力全拿，散戶慘敗!

漲勢看支撐，跌勢看壓力!

大盤今日下跌，首道支撐看 10800 點，它也是 7/11 大量區低點，再來就是看月線 10790 點位置，最後最大支撐看 7/9 10680 低點，沒破沒空頭。壓力: 看 10843 點及今日高點 10861 點，前波 10914 高點。

台股處於上有壓，下有撐! 靜觀其變! 敵不動，我不動，我的會員不打沒把握的仗，等待新方向出現而動，順勢而為，才是王道!

前天節目說: 記憶體族群，2337 旺宏，請大家別亂追，結果昨日衝高後翻黑，今日量縮續跌，不過收紅 K，明日看支撐。

昨日節目講散熱族群，說: 主力拉 6230 超眾，出 33838 泰碩及 3324 雙鴻，這 2 檔昨日開高走低，今日續跌。

昨日節目講 MOSFET，說: 主力拉 8261 富鼎，出 6435 大中，3317 尼克森，5299 杰力，昨日開高走低，今日續跌。

其他 3034 聯詠，6245 立端，6670 復盛應，9955 佳龍，6121 新普，2478 大毅，9945 潤泰新，8926 台汽電… 等股價已創 7 月份新低價，越來越多投資人追價被套牢，若您手中股票不知道如何操作，與我們聯絡!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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